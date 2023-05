Seminário sobre segurança alimentar ocorre nesta quinta

O Centro Universitário Piaget, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e o Instituto de Formação Augusto Boal (Ifab) promoverão nesta quinta-feira (25/05) o seminário “Segurança Alimentar e Nutricional”, que discutirá políticas públicas de segurança alimentar e reforçará a importância dos Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional em todas as instâncias. Os interessados em participar devem efetuar a inscrição por meio do site bit.ly/seminarionutricaosuzano.

O evento será realizado na UniPiaget, na avenida Mogi das Cruzes, 1.001, entre 14 e 17 horas, com uma programação elaborada especialmente para estudantes de nutrição (curso técnico e graduação), nutricionistas e ativistas dessa pauta.

Foram convidados para o debate o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular do município de Araraquara, Marcelo Mazeta Lucas; e o diretor técnico da Divisão da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Davi Rodrigues.

Após a recepção e abertura oficial do seminário, que ocorrerá nos primeiros 30 minutos, será realizada, às 14h30, a mesa-redonda “Segurança Alimentar de Suzano”, com a condução das professoras Daniella Moreira, coordenadora do curso de Nutrição da Unipiaget, e Silvia Rangel, presidente do Conselho de Segurança Alimentar de Suzano.