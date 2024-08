Serviço de manutenção vai interditar trecho da Índio-Tibiriçá em Suzano

Entre segunda e quarta-feira da próxima semana (26 e 28/06), a empresa de transporte ferroviário MRS Logística S.A. promoverá serviços de manutenção na linha férrea que corta a antiga rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), entre os quilômetros 4 e 5.

Por conta disso, haverá interdição total deste trecho na segunda-feira (26/08), entre meia-noite e meio-dia, e interdição parcial na terça e na quarta-feira (27 e 28/06), entre 8 e 18 horas, quando o tráfego funcionará no sistema “pare e siga”, com a utilização de meia pista. A rota alternativa para os motoristas é o acesso pela rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) oficial.

Neste período, serão efetuados serviços de pintura, de manutenção da grade de trilhos e de recapeamento asfáltico da passagem em nível, que é justamente o local onde há o encontro entre a rodovia e a linha ferroviária, no ponto em que os veículos passam sobre os trilhos. Por conta dessas intervenções, a empresa MRS Logística S.A. já instalou faixas de comunicação ao longo do acesso, de forma a alertar os motoristas, conforme orientação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que administra a rodovia.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, afirma que a pasta está acompanhando de perto as intervenções planejadas, mesmo não sendo de responsabilidade da prefeitura. “Estamos dando um suporte para o DER e para a MRS no que diz respeito, especialmente, à comunicação sobre essa interdição, para que os motoristas possam saber sobre o trabalho na via com a antecedência necessária. Buscamos dar o apoio em todas as ações que tenham relação com o trânsito na cidade, para manter os munícipes bem informados. A secretaria buscará minimizar o efeito das intervenções, que são necessárias, nos deslocamentos dos moradores ”, reforçou Galo.