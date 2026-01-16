Serviços essenciais serão mantidos durante feriado do Dia de São Sebastião

A Prefeitura de Suzano manterá os serviços essenciais do município em funcionamento na próxima terça-feira (20/01), feriado municipal em homenagem a São Sebastião, padroeiro da cidade. Em razão da data comemorativa, foi decretado ponto facultativo na segunda-feira (19/01), com suspensão do expediente nas repartições públicas municipais. O atendimento administrativo será retomado totalmente na quarta-feira (21/01).

Mesmo com a alteração no funcionamento, a população continuará contando com os serviços considerados essenciais, como os atendimentos de urgência e emergência da rede municipal de Saúde, além das atividades da Guarda Civil Municipal (GCM), Defesa Civil, zeladoria urbana, coleta de lixo, trânsito e cemitérios municipais, que seguirão operando normalmente durante o período.

Na área da Saúde, o atendimento será ininterrupto no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), localizado na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira. Também permanecerão em funcionamento o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras, na rua Mussi Jorge Antônio, 319, no Jardim Amazonas; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, na rua Guarani, 200, no Jardim Revista; e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita), que opera 24 horas por dia na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) seguirá disponível e pode ser acionado pelo telefone 192 a qualquer momento.

Outros setores essenciais também permanecerão em operação para garantir o atendimento à população. A GCM manterá o patrulhamento nas ruas e o atendimento pelo telefone 153 e (11) 4745-2150, enquanto a Defesa Civil poderá ser acionada pelos números (11) 4748-5394. Os serviços de coleta de lixo, varrição e zeladoria urbana ocorrerão normalmente em todas as regiões da cidade.

Os Cemitérios Municipais São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 – Sítio São José) e São João Batista (avenida Brasiliana, 10 – Parque Alvorada) estarão abertos ao público das 8 às 17h30, enquanto o Velório Municipal funcionará das 6h30 às 16h30. Já as demandas relacionadas ao trânsito e à mobilidade urbana poderão ser informadas à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana pelo telefone (11) 4746-1166.

Lazer

Para quem deseja aproveitar o feriado com lazer e contato com a natureza, o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) abrirá normalmente, das 6 às 18 horas, com todos os espaços disponíveis ao público, incluindo quadras esportivas, pista de ciclismo e caminhada, Suzano Skate Park e o Acqua Play. O Viveiro Municipal Tomoe Uemura, localizado ao lado do parque, também funcionará das 8 às 17 horas, oferecendo ao visitante um ambiente com diversas espécies de plantas ornamentais e frutíferas, além de animais, orquidário e o PlayPet, área destinada à recreação e ao condicionamento de cães.

Outra opção de passeio é o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, conhecido como Parque do Mirante, situado na avenida Katsutoshi Naito, 957, no Sesc. O espaço, que abriga a Pirâmide Ari Serafim Barbosa, estará aberto das 7 às 19 horas, proporcionando uma vista panorâmica de Suzano e da unidade de conservação com 1,7 milhão de metros quadrados.