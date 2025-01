Servidores da Câmara de Suzano recebem ações de cuidado em referência ao Janeiro Branco

Tiveram início nesta quinta-feira (23) as ações de cuidado em referência ao Janeiro Branco, realizadas na Câmara de Suzano em parceria com a Prefeitura. Até amanhã (24), os funcionários do Legislativo terão direito a um momento de descanso com massagem e reflexologia podal.

O presidente da Casa de Leis, Artur Takayama (PL), e a secretária de Administração, Cintia Lira, acompanharam o início das ações, que têm como objetivo prevenir o estresse, sedentarismo, burnout (síndrome do esgotamento mental), cansaço físico, dores nas costas e lesões por esforços repetitivos.

“É uma forma de beneficiar os servidores, oferecendo alguns minutos de relaxamento e, assim, possibilitando que eles trabalhem mais felizes e produzam melhor”, disse Takayama, destacando que esta é uma das parcerias que iniciou este ano com a administração municipal. Em 2025, o Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), vinculado à Secretaria de Administração de Suzano, também passou a atender os funcionários da Casa de Leis. Entre as atividades do NAS estão atendimentos psicológicos individuais, grupos de apoio e campanhas de conscientização que abordam as diferentes necessidades dos frequentadores e complementam os atendimentos clínicos.

Cintia Lira agradeceu a oportunidade e a parceria com o presidente da Câmara. “É uma maneira de proporcionar aos funcionários da Câmara um cuidado no dia a dia.”