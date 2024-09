Sincomércio estima crescimento nas vendas e nos empregos no último trimestre

O Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio) está estimando um crescimento nas vendas e na geração de empregos no último trimestre de 2024. A informação foi passada pelo presidente do sindicato, Valterli Martinez.

De acordo com o presidente da associação, a expectativa para as vendas nos meses de outubro, novembro e dezembro é boa. “A expectativa é boa, vamos analisar para que a gente tenha uma ideia do que vai acontecer com as vendas no mercado”.

No momento, as vendas estão estáveis, mas devem aumentar nos próximos meses por conta das seguintes datas: Dia das Crianças (12 de outubro), Black Friday (29 de novembro) e Natal (25 de dezembro).

Em relação à geração de emprego, Valterli disse que são muitas vagas disponíveis na região e, nos próximos meses, a oferta deve ser maior. “Estamos com bastante vagas nos empregos. São mais de 3 mil vagas no comércio na região. Com a entrada dos próximos dias importantes para o varejo, esperamos chegar a até 5 mil vagas ofertadas”, explicou.

Apesar do alto número de vagas de emprego ofertadas, Valterli afirma que existe a dificuldade na capacitação do candidato. “O problema maior é a qualificação da mão de obra. Estamos com dificuldade de contratação. O Sincomércio está trabalhando com o Sebrae para que a gente consiga qualificar a mão de obra. Vamos dar cursos e treinamentos. O Senac também vai dar cursos aos funcionários para poder qualificar”.

Atualmente, o comércio no Alto Tietê conta com aproximadamente 55 mil comerciários divididos em cerca de 14 mil lojas.