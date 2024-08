SPMar afirma que contratou em março projeto executivo da alça do Rodoanel por solicitação do Estado

A concessionária SPMar garantiu nesta quarta-feira (7) ao DS que contratou, em março deste ano, o projeto executivo por solicitação da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) do Estado.

Ainda conforme a SPmar, o projeto será concluído até março de 2025. A informação coincide com a atualização passada pela Artesp nesta quarta-feira 97).

Em 2022, a Artesp e a concessionária SPMar apresentaram o “projeto básico” para construção das alças de saída do rodoanel na rodovia SP-66. Na ocasião, a reunião aconteceu de forma virtual e contou com a participação do deputado André do Prado e dos prefeitos Rodrigo Ashiuchi (Suzano) e Marcia Bin (Poá), além do diretor-geral da Artesp, Milton Persoli, sua equipe e representantes da concessionária.

Na reunião, as autoridades puderam conhecer melhor o projeto e os estudos para construção dos acessos, além de esclarecer dúvidas, entre outros. Na avaliação do deputado André do Prado, o projeto apresentado contempla as cidades da região, permitindo acesso facilitado e garante melhor fluidez do trânsito na rodovia SP-66.