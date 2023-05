Subsede da Apeoesp realiza eleições e chapa única representa Suzano

O Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo (Apeoesp) realiza nesta sexta-feira (26) as eleições para a Diretoria Estadual da Apeoesp e para o Conselho Estadual de Representantes e conselhos regionais nas 94 subsedes do sindicato. A ultima eleição do sindicato ocorreu há seis anos.

Na Apeoesp estadual, os votantes estarão escolhendo também a futura diretoria estadual da entidade, que é disputada por três chapas: 1 – Apeoesp Unida; 2 – Oposição Unificada Combativa; e 3 – Luta de Classes.

Em Suzano, não haverá chapa de oposição e os 26 candidatos a conselheiro apoiam a atual direção da entidade.

A Chapa 1 é a única das três inscritas que está presente nas 94 subsedes e em todos os municípios do estado de São Paulo. A Apeoesp vem sendo presidida pela professora Maria Izabel Azevedo Noronha, Professora Bebel (PT), eleita e reeleita desde 2008 e que está no segundo mandato como deputada estadual.

As eleições para o sindicato ocorre nesta sexta-feira (26) das 08 às 21 horas nas 45 escolas de Suzano.

De acordo com a coordenadora da subsede da Apeoesp em Suzano, Ana Lúcia Ferreira haverá urnas fixas em algumas escolas e na subsede. “Também teremos urnas volantes que passarão nas escolas. É super importante as professoras e os professores votarem, inclusive aposentadas e aposentados”, disse.