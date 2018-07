Suzanenses reclamam de condições de córrego no Jardim Revista

Lixos e entulhos encontrados em um córrego da Avenida Atlântica, localizada no Jardim Revista, em Suzano, causam dor de cabeça aos moradores locais. Segundo eles, a situação traz problemas, como principalmente, a aparição de animais - ratos e cobras - e mau cheiro. O drama é vivido há mais de três anos.

De acordo com a dona de casa Francisca Manoel da Silva, que mora em frente a uma das situações mais críticas do córrego, a própria população é quem joga a sujeira. Ela também ressaltou que todos os dias entram ratos em casa. "Tudo que possa imaginar tem dentro desse córrego. A situação piora ainda mais com esses lixos e entulhos fora dele. Não aguentamos mais passar por isso", comentou.

Já a do lar Maria Gonçalves de Abreu, que mora no bairro há 20 anos, lamentou que o mau-cheiro do local fica insuportável. "Passo por aqui para ir para casa e é sempre ruim olhar esse cenário. Um descaso com os moradores. Era para ser tudo limpo e ter um espaço agradável. Porém, o órgão competente não realiza esses trabalhos de manutenção".

O ajudante geral Alex Sandro Manoel da Silva falou que em época de chuva a situação piora. "A água do córrego transborda e fica lixos e entulhos na calçada, na rua e chegam até mesmo a invadir algumas casas. Sem contar com os bichos, como ratos e cobras que aparecem", completou.

Prefeitura

A Prefeitura de Suzano informou que está ciente do caso e encaminhará uma equipe do setor de Fiscalização de Posturas, vinculada à Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, para que sejam feitas as devidas averiguações.

Em caso de infração à legislação vigente, a administração poderá aplicar multa, além de remover qualquer material que esteja causando transtornos ao público. O valor da multa pode variar dependendo da quantidade de resíduos acumulados e o seu potencial de contaminação.