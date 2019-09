Suzano abre novo concurso público com 105 vagas em 62 funções

A Prefeitura de Suzano vai realizar um novo concurso público com 105 vagas em 62 funções de vários setores. O prazo para as inscrições começa na próxima segunda-feira (23) e as provas serão aplicadas em novembro e em dezembro. O edital completo (nº 001/2019) pode ser consultado a partir deste sábado (21) na aba Imprensa Oficial do site da administração municipal (www.suzano.sp.gov.br) e também no endereço eletrônico do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), responsável pela execução do certame.

As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade, com salários que vão desde R$ 1.531,45, para Ajudante Geral, a R$ 8.774,57, para Procurador Jurídico e Médico Pediatra Plantonista 24 horas (confira todas as funções no quadro abaixo). Também estão previstos benefícios como auxílio alimentação, cesta básica e vale-transporte. "É o maior concurso público que o atual governo realiza", comentou a secretária de Administração de Suzano, Cintia Renata Lira.

Os interessados devem se inscrever pela Internet, na página www.institutoconsulplan.org.br, de 23 de setembro a 24 de outubro. As taxas variam de acordo com a escolaridade exigida para o cargo escolhido para concorrer: R$ 34,88 para ensino fundamental completo e incompleto; R$ 38,90 para ensino médio e ensino médio técnico; e R$ 52,20 para ensino superior. Haverá a possibilidade de isenção do pagamento para quem comprovar que está desempregado ou recebe até um salário mínimo ou é doador de sangue em Suzano.

As informações sobre como proceder podem ser consultadas no edital. A prova objetiva com questões de múltipla escolha será aplicada a todos os candidatos em 24 de novembro e 8 de dezembro (domingos). O dia varia conforme o cargo pretendido. As datas de divulgação dos resultados e da convocação dos candidatos aprovados para assumirem os cargos ainda serão informadas.