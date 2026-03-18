Suzano anuncia reajuste de 5% aos servidores a partir do próximo pagamento

A Prefeitura de Suzano garantirá um reajuste de 5% aos servidores municipais a partir do pagamento que será realizado no dia 31 de março. A confirmação ocorreu durante reunião do prefeito Pedro Ishi com a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano, que foi realizada na última segunda-feira (16/03), no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.

O reajuste nos salários também se estenderá para o vale-refeição, que aumentará na mesma proporção, passando dos atuais R$ 493,78 para R$ 518,47. O mesmo acontece com a cesta básica, que passa dos atuais R$ 294,17 para R$ 308,88.

Como a valorização contempla não só os servidores da administração municipal, mas também da Câmara de Suzano, o presidente da Casa de Leis, Artur Takayama, e o secretário da mesa diretora do Legislativo, Rogério Castilho, estiveram presentes na reunião. Pelo sindicato, participaram o presidente Alexandre Pereira dos Santos; o secretário-geral Carlos Amaro, o Grilo; e o secretário de Finanças da entidade, José Petrônio de Barros.

A revisão geral anual dos valores reflete o acumulado dos últimos 12 meses do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que chegou a 3,81%. Assim, o aumento representa um acréscimo de 31,2% deste percentual, chegando a 1,19%. O número fixado é referente ao período de março de 2025 a fevereiro de 2026 e engloba não apenas os padrões de vencimento dos funcionários como também proventos de aposentadoria e valores de pensões a viúvas e dependentes. Serão beneficiados, aproximadamente, 5,5 mil servidores públicos da Prefeitura de Suzano e 176 da Câmara Municipal.

A decisão leva em conta o estudo de impacto orçamentário e financeiro calculado para este ano em R$ 22,5 milhões, que confirma as condições necessárias para que o município possa arcar com seu quadro de pessoal. O projeto de lei referente ao reajuste será enviado ainda nesta quarta-feira (18/03) para a Câmara de Suzano.

O presidente do sindicato afirmou que houve um entendimento quanto aos valores que foram acordados. “As partes entendem que existe uma defasagem salarial, porém o atual momento político e econômico mundial faz com que a prudência seja levada em conta e, assim, a certeza de que nossos salários sejam garantidos na sua integralidade, sem riscos de possível dificuldade da própria administração no tocante à pontualidade no cumprimento de suas obrigações quanto ao salário em dia”, declarou o representante dos servidores.

O prefeito Pedro Ishi destacou que as tratativas buscaram considerar o valor da inflação, que resultou em um reajuste que permitirá ainda um acréscimo em cima do percentual que foi registrado. “Estamos dando um aumento real que garante uma valorização do funcionalismo público e, ao mesmo tempo, mantendo um equilíbrio das contas públicas. Cumprimentamos a diretoria do sindicato pela relação de respeito e compreensão ao longo deste período em que estivemos reunidos. Acima de tudo, agradecemos aos nossos servidores pelo trabalho que realizam no município”, ressaltou o chefe do Executivo.