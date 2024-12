Suzano aprimora Educação com 1ª Avaliação Municipal da Aprendizagem

Suzano deu um importante passo para a melhoria da qualidade educacional com a aplicação da 1ª Avaliação Municipal da Aprendizagem de Suzano (Amas), realizada entre 15 e 31 de outubro, para mais de 9,7 mil alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. A análise abrangeu 33 escolas da rede municipal e incluiu questões de Língua Portuguesa e Matemática.

A avaliação foi elaborada pela equipe pedagógica da pasta e levou em consideração os objetivos desta proposta. O primeiro deles é obter informações sobre o desenvolvimento cognitivo próprio dos estudantes de cada faixa etária, em diferentes momentos de escolaridade.

O segundo é proporcionar uma quantidade estratégica e razoável de habilidades, considerando o currículo de Suzano, para estabelecer uma parametrização dos níveis de aprendizagem. O terceiro é garantir a elaboração de testes que gerem escalas de proficiência e padrões de desempenho confiáveis (avançado, adequado, básico e abaixo do básico).

E, por fim, o quarto é assegurar a elaboração de testes que avaliem os diferentes níveis de conhecimento apresentados pelos estudantes, garantindo que a prova seja mais que um simples conjunto de questões.

O exame foi viabilizado pelo Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), uma plataforma criada por servidores de carreira para atender às necessidades específicas da rede de ensino suzanense. A aplicação ocorreu de forma on-line, graças à disponibilização de chromebooks para os alunos, promovendo a inclusão digital e a autonomia no uso de tecnologia desde o início da formação escolar.

Pautada por uma pedagogia inovadora, a Amas permitirá o registro detalhado do desempenho de cada aluno, o que facilita o acompanhamento específico e personalizado. Com o auxílio do Simaeb, o processo de análise se tornou mais preciso, proporcionando uma compreensão detalhada das necessidades de aprendizagem dos alunos e orientando adaptações pedagógicas conforme as demandas de cada território.

Mais do que uma avaliação pontual, este instrumento ajudará a Secretaria Municipal de Educação a mapear habilidades e dificuldades dos estudantes, promovendo um planejamento estratégico para elevar o nível de ensino em toda a rede.

A pasta reforça, assim, seu compromisso com a criação de um ambiente de aprendizagem cada vez mais relevante e eficaz, alinhado ao contexto digital atual.

O secretário Leandro Bassini destacou a importância do aperfeiçoamento contínuo na forma de avaliação do ensino.

“Temos procurado, ano a ano, identificar de que maneira podemos aprimorar as estratégias que podem ser utilizadas para a consolidação do processo de aprendizagem. Para isso, precisamos entender quais são os aspectos que precisam ser trabalhados. Nesse sentido, a Amas representa uma ferramenta que irá contribuir com a formação de nossos alunos, assegurando que todos os setores envolvidos possam realizar propostas condizentes com a realidade que nos será apresentada”, ressaltou o chefe da pasta.