Suzano busca transformar produção artesanal em Cadeia Produtiva Local

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano está mobilizada para garantir um novo status para o artesanato da cidade. A intenção da pasta é inserir os artesãos do município no contexto da chamada Cadeia Produtiva Local (CPL), que garante avanços coletivos a partir da especialização produtiva e da cooperação entre os agentes. O resultado é o aumento da competitividade e da capacidade de receber suporte do governo estadual.

O conceito de CPL prevê a consolidação de um sistema produtivo que proporciona o compartilhamento de recursos, incluindo infraestrutura, equipamentos e informações e aquisição coletiva de insumos. Com isso, estimula-se a troca de experiências e a busca por soluções inovadoras para os desafios do setor. O objetivo é gerar emprego e renda, valorizar os artesãos locais e promover o crescimento econômico.

Os municípios que possuem uma CPL fortalecida têm condições favoráveis para pleitear um apoio mais robusto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, por meio da agência “Desenvolve SP”, que financia o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas dos municípios paulistas e, especialmente, pelo Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais, o SP Produz, que tem como propósito o fortalecimento das CPLs no estado.

O programa oferece apoio técnico, financeiro e institucional para as CPLs, buscando promover seu desenvolvimento sustentável e abrir mercados, com as orientações devidas, para que sejam implementadas inovações quanto aos processos produtivos e a gestão de negócios. A parceria atua com mais ênfase conforme a CPL se fortalece, respeitando quatro níveis de maturidade: Aglomerado Produtivo, CPL em Desenvolvimento, CPL Consolidada e CPL Madura.

A estrutura de artesanato em Suzano contempla atualmente 350 artesãos ativos, no conjunto dos 466 artesãos que possuem a carteira municipal destinada à habilitação para participação em eventos. Em agosto, será realizada uma nova chamada pública para cadastramento de novos artesãos.

Ações

O ano de 2025 garantiu a consolidação do “Mega Dia das Mães”, realizada entre 2 e 11 de maio, como uma das principais atividades de promoção do artesanato local. A iniciativa proporcionou aos expositores locais, neste ano, uma renda cinco vezes maior do que a edição passada, somadas todas as vendas, com a possibilidade de vender no Suzano Shopping e no Glicério Boulevard. Em 2025, o retorno do evento foi de R$ 39 mil, contra R$ 8 mil contabilizados em 2024.

A iniciativa se integrou ao conjunto de ações desenvolvidas pelo setor, que incluiu, entre outros eventos, a Exposição de Artesanato realizada entre os dias 19 e 23 de março, também no Suzano Shopping. Os participantes da feira se sentiram valorizados com a oportunidade de estarem presentes em um centro comercial que recebeu, no período, aproximadamente 80 mil visitantes, sendo 25 mil chegando pela entrada que dava acesso direto à atração.

Neste ano também foi anunciada a intenção da Prefeitura de Suzano de implantar na cidade a “Casa do Artesão”, que pretende se tornar um espaço dedicado ao fortalecimento do artesanato local, para apoiar os artesãos e a indústria artesanal na cidade, oferecendo-lhes uma plataforma para desenvolver seus trabalhos e aumentar a sua visibilidade.

O secretário Mauro Vaz reforçou que todas as ações pretendem consolidar o desenvolvimento que Suzano já tem registrado nos últimos oito anos. “Temos que trabalhar para valorizar o nosso artesanato para que possamos atrair recursos de forma coletiva, aumentar a nossa capacidade de atuação e proporcionar mais renda para quem trabalha neste ramo. Tudo isso fará com que sigamos avançando e nos tornemos um município atrativo para empresários e visitantes”, frisou o titular da pasta.