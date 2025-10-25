Suzano confirma envenenamento e morte de árvores na Vila Figueira

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano confirmou nesta terça-feira (21/10) a morte por envenenamento de duas árvores que ficavam situadas na rua Alfredo Batista Pizolato, na Vila Figueira. O titular da pasta, André Chiang, esteve com sua equipe no local após denúncia sobre suposto crime ambiental indicado em vídeos registrados por câmeras de segurança, que foi constatado por vistoria técnica.

Para garantir a integridade das residências e a segurança dos pedestres, as árvores, da espécie exótica jambolão, precisaram ser cortadas em função da possibilidade de queda. O morador flagrado responderá na Justiça pelo crime, diante das evidências verificadas in loco e formalizadas em laudo, que foi enviado às autoridades policiais.

A avaliação identificou a presença de perfurações no tronco realizadas por meio de furadeira, com inserção de produtos químicos de coloração roxo-azulado, que é utilizado para matar árvores. Trata-se de um herbicida sistêmico muito perigoso para o meio ambiente.

Também foi verificado que, em uma das árvores, havia marcas de anelamento, evidenciando um corte destinado à remoção da parte exterior do lenho, com o intuito de interromper o transporte de seiva elaborada. Por esses danos, as árvores secam, perdem suas folhas e morrem.

O mesmo laudo técnico que confirmou a morte também recomendou a substituição das árvores por espécie nativa, preferencialmente de mesmo porte (grande), para que os benefícios ambientais sejam mantidos não só aos moradores, como também para aqueles que circulam pela via e para toda a população de Suzano. O replantio ocorrerá na semana que vem.

André Chiang alertou que a prática de envenenamento de árvores seguirá sendo combatida no município. “Estamos atentos a este tipo de crime ambiental e trabalharemos para que todos que desrespeitarem as leis sejam punidos. Não deixaremos a população desassistida e tomaremos as providências necessárias para que a cobertura vegetal seja reposta sempre que houver esse dano”, destacou o titular da pasta.