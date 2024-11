Suzano conta com 21 conselhos municipais para políticas públicas

Suzano conta, atualmente, com 21 conselhos municipais que ajudam a Prefeitura na criação de políticas públicas de atendimento aos cidadãos. O debate das políticas é feito por meio da participação popular na defesa de direitos inerentes a diferentes públicos.

Algumas áreas contam com mais de um conselho municipal, como a Assistência Social (seis), Desenvolvimento Econômico (três), Cultura (dois), Meio Ambiente (dois), Planejamento Urbano e Habitação (dois) e Educação (dois). Os demais conselhos são das áreas de Esporte, Saúde, Transporte e Governo. Toda a relação é disponibilizada no site suzano.sp.gov.br/conselhos-municipais.

A Prefeitura disse que diversas conquistas foram alcançadas pelo trabalho que une representantes da sociedade civil com o Poder Público. “Muitas outras ainda podem ser buscadas a partir do crescente engajamento dos moradores, entidades e trabalhadores, pelo interesse em se integrar aos grupos e pela presença na rotina de atividades”, continuou a administração.

A composição dos conselhos municipais é definida conforme a sua lei de criação e/ou decreto municipal, assim como a duração de cada gestão. Apesar disso, a maioria tem mandato de dois anos, com alternância de representatividade da presidência por meio de eleição.

Estão previstas mudanças para 2025 nos conselhos relacionados ao Meio Ambiente, Planejamento Urbano e Habitação, Saúde e Esporte.

Suzano conta, desde 2021, com um local exclusivo para que os conselheiros possam se reunir periodicamente. Trata-se do Espaço dos Conselhos, que se tornou um importante referencial para o atendimento de demandas populares e a promoção do diálogo com a sociedade civil.

O Espaço dos Conselhos está localizado na Rua Monsenhor Nuno, 595, no Centro da cidade. O telefone da unidade é o (11) 4748-8157.