Suzano coordenará Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade

O vice-prefeito de Suzano, Said Raful, representando o prefeito Pedro Ishi, participou nesta quinta-feira (23/01) da reunião que definiu a composição das Câmaras Técnicas e dos Grupos de Trabalho do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+). O evento aconteceu no auditório da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes, no Jardim Armênia, e reuniu prefeitos, secretários e diretores das cidades que compõem o consórcio.

Na ocasião, foram definidos titulares e adjuntos das 11 câmaras técnicas que compõem o consórcio. Na de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, Suzano coordenará o tema com a diretora Solange Wuo como representante titular. Já na de Desenvolvimento Urbano, o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, vai ocupar o posto de adjunto. No Grupo da área de Bem-Estar Animal, a titularidade também será de Solange Wuo. Já no de Cultura, a responsabilidade pelo posto de adjunto será da diretora cultural em Suzano, Márcia Belarmino.

Além da escolha dos membros, o encontro, realizado pelos prefeitos e representantes de gestores, teve como principal pauta a Habitação. Isso porque há um entendimento por parte dos prefeitos de que é necessário receber mais investimentos por parte do Governo do Estado, principalmente na área de regularização fundiária. “Essa é uma pauta que atende a região como um todo. Precisamos agir junto ao Estado para conquistar mais recursos para o Alto Tietê”, destacou o vice-prefeito suzanense.

Após a reunião, o evento recebeu quatro palestras focadas nas perspectivas para os primeiros 100 dias de governo. Na primeira, a equipe da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (Fabhat), composta pelo diretor-presidente, Hélio Sulleman, e pela diretora técnica, Beatriz Vilera, apresentou as ações financiáveis para 2025.