Suzano é a melhor cidade da região no ranking 'Desafios da Gestão Municipal'

O trabalho realizado pela atual gestão nos últimos oito anos colocou Suzano como a cidade mais bem posicionada do Alto Tietê no estudo “Desafios da Gestão Municipal” (DGM), lançado na última semana pela Macroplan Consultoria e Analytics, uma empresa brasileira de consultoria que possui atuação em todo o país. Em uma escala de 0 a 1, a cidade alcançou 0,652 ponto no índice geral, ficando como a 32ª melhor entre as cem maiores do Brasil (acima de 273,5 mil habitantes), que, somadas, representam 44,2% de tudo o que é produzido em território nacional.

A colocação de Suzano no ranking, que considera o desempenho obtido pela cidade em indicadores de 2022 ou 2023, representa um marco para a gestão, já que a avaliação é feita em quatro áreas primordiais para a qualidade de vida da população: Educação, Saúde, Segurança Pública e Saneamento Básico. O município também ficou entre os 20 melhores do Estado de São Paulo e na 22ª colocação quando são consideradas apenas cidades da região Sudeste do País.

O resultado mais expressivo foi obtido na Segurança Pública, área em que a cidade ficou na 4ª colocação entre as cem do Brasil, atrás apenas da capital paulista e dos municípios de Santo André e Mauá, no ABC Paulista. Com 0,919 ponto na escala, a cidade ganhou 12 posições no comparativo com o primeiro ano do estudo (2010). Para obter o resultado, foram analisados indicadores de homicídios e óbitos no trânsito e a cidade não só reduziu seus números com o passar dos anos como os manteve abaixo da média nacional.

Em 2022, a taxa de homicídios ocorridos na cidade foi de 8,1 para cada 100 mil habitantes, com média nacional na faixa dos 20,8. Em um comparativo com 2010, a queda foi acentuada, já que naquele ano a taxa foi de 18,3 mortes para a mesma quantidade de habitantes. No início da atual gestão (2017), o município registrou 14,4 mortes para cada 100 mil pessoas. Com relação ao número de óbitos no trânsito, a queda foi de 13,3 (2010) para 3,9 (2022). Se o comparativo for feito com o início da gestão, a redução foi de 72,3%, passando de 14,1 (2017) para os 3,9 do estudo atual.

Na avaliação do prefeito Rodrigo Ashiuchi, as várias ações realizadas ao longo da gestão contribuíram com a redução dos números. “Armamos nossa GCM (Guarda Civil Municipal), investimos em ações de conscientização, implantamos o monitoramento com a CSI (Central de Segurança Integrada) e mantivemos um ótimo relacionamento com o Governo do Estado, o que possibilitou que as polícias Civil e Militar atuassem fortemente em Suzano. Fizemos diversas outras ações, não só de denúncias, mas para o trânsito também, como manutenção constante das sinalizações vertical e horizontal, atividades educativas, entre outras. Isso impactou na redução no número de acidentes. Foi um trabalho completo para o reforço da segurança na cidade”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.

Educação

Na área da Educação, Suzano ficou na 29ª colocação com 0,627 ponto, ganhando duas posições em comparação com 2010. Isso aconteceu graças ao desempenho satisfatório obtido nos quatro indicadores avaliados na área.

A cidade superou a média nacional no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), tanto do Ensino Fundamental I quanto do II da rede pública. No primeiro, a média geral foi de 5,8 no ano passado e a pontuação obtida pela cidade foi 6. No segundo, Suzano conquistou nota 5, frente aos 4,8 do País.

Um dos indicadores avaliados na área da Educação foi o de razão entre matrículas na pré-escola e o número de crianças de 4 a 5 anos da cidade. Suzano, que atendia 81,8% em 2010 e 99,9% em 2017, agora atende 100% deste público. A média nacional atual é de 96,3% - percentual menor que o registrado no município.

Ashiuchi comemorou os resultados do balanço e enalteceu as ações realizadas. “Quando assumimos em 2017, uma das nossas prioridades era ampliar o número de vagas em escolas e creches. Por isso implantamos 25 unidades educacionais nestes últimos anos, além de ofertar merenda, material e uniforme de qualidade. Vale destacar que, desde o início, nos preocupamos com um ensino de qualidade, o que refletiu diretamente nos dados obtidos no Ideb”, destacou.

Assim como na Educação, estudo avalia quatro indicadores na área da Saúde