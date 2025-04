Suzano é contemplada com 69 moradias pelo programa 'Casa Paulista'

Suzano foi uma das cidades contempladas pelo programa habitacional “Casa Paulista”, do governo do Estado, e vai receber 69 novas unidades por meio da modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI). O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas nesta segunda-feira (14), durante cerimônia com prefeitos e deputados no Palácio dos Bandeirantes, e faz parte de uma grande ação que prevê a construção de 22,7 mil moradias em 148 municípios paulistas.

Das 69 unidades previstas para Suzano, 49 fazem parte do empreendimento NGN Premier, que fica no bairro Cidade Boa Vista, e outras 20 do Residencial Parque dos Sonhos, que fica no Jardim Casa Branca. A construção de cada moradia está avaliada em R$ 13 mil e o investimento para o município será de R$ 897 mil.

Os recursos no Estado totalizam R$ 2,1 bilhões e serão destinados a duas frentes principais: licitações da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), que ficará responsável por 9.599 unidades, e a modalidade CCI, com 13.115 moradias, na qual Suzano está inserida. A cidade também poderá se beneficiar de futuras fases do programa, que incluem o chamamento de até 10.379 novas unidades via Carta de Crédito Associativa.

Cerimônia

Além do governador e do vice, Felicio Ramuth, participaram do evento ainda o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco; o subsecretário José Police Neto; o secretário-executivo da pasta, Eli Correa Filho; o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab; e o presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino.

Branco reforçou que o programa foi desenhado com base em critérios técnicos e em diálogo constante com os municípios. “O que está sendo lançado aqui hoje é um plano habitacional de desenvolvimento urbano que vai trazer sustentabilidade. A participação de cada prefeito e de cada deputado tem sido fundamental. Fizemos 623 inaugurações no Estado de São Paulo e não vamos parar”, afirmou o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

O governador Tarcísio de Freitas enfatizou que o objetivo do programa é ampliar a política habitacional de forma equilibrada e inteligente, destacando que as entregas desta segunda-feira representam um “sonho”. “Estamos falando de um programa habitacional que vai trabalhar com todos os componentes. Não vamos parar, vem mais por aí. Estamos batendo a marca de 200 mil unidades. Se isso fosse traduzido em uma palavra seria ‘sonho’, o sonho de todo brasileiro de ter a casa própria. Nada me deixa mais feliz do que entregar uma casa. É a segurança jurídica e estabilidade para uma família”, declarou o governador.

As moradias destinadas a Suzano seguirão o modelo CCI, no qual o governo estadual concede subsídios para reduzir o valor das prestações dos imóveis, tornando-os mais acessíveis às famílias com renda de até três salários mínimos. O valor do subsídio varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, conforme o porte do município e a análise de viabilidade dos empreendimentos. Os imóveis são financiados pela Caixa Econômica Federal com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e os beneficiários precisam atender aos critérios de elegibilidade do programa, como não possuir imóvel próprio ou financiamento habitacional anterior.

“Nossa cidade dá mais um passo importante na promoção da justiça social e do desenvolvimento urbano. O maior patrimônio de uma família é a sua casa. E é com esse espírito que seguimos empenhados em garantir que mais suzanenses tenham acesso a esse direito fundamental”, afirmou o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira.

O prefeito Pedro Ishi celebrou a conquista, destacando a importância do investimento para o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida da população. “Estamos muito felizes por Suzano fazer parte desse esforço estadual para ampliar o acesso à moradia. Essas 69 unidades vão representar dignidade, estabilidade e segurança para dezenas de famílias que hoje vivem em situação de vulnerabilidade. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas, ao secretário Marcelo Branco e a todos pela parceria”, afirmou.