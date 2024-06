Suzano é destaque em seminário estadual sobre combate ao trabalho infantil

O trabalho de proteção às crianças e aos adolescentes desenvolvido pela Prefeitura de Suzano foi destaque no Seminário Estadual Alusivo ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, realizado nesta terça-feira (25/06) no Edificio Cidade I, no centro de São Paulo. O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e a coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), Deise Zilda da Silva, representaram a cidade no evento, que contou com a participação da secretária de Estado de Desenvolvimento Social, pasta que organizou a atividade, Andrezza Rosalém Vieira.

Suzano e o município de Santos tiveram a oportunidade de apresentar suas experiências, por conta da relevância da atuação destas cidades para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, especialmente no combate ao trabalho infantil. O objetivo é o cumprimento do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente, destinado a evitar que atividades econômicas ou atividades de sobrevivência sejam realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, sejam elas remuneradas ou não, com ou sem finalidade de lucro.

Durante o evento, foram apresentadas as ações estratégicas desenvolvidas pelo Peti, incluindo atividades com crianças e adolescentes, bem como oficinas com as famílias, que são essenciais para promover o conhecimento sobre o tema. O trabalho feito em parceria com a Associação Reduca tem alcançado escolas, organizações, comércios e praças da cidade, onde são compartilhadas informações por meio de gibis, adesivos, vídeos e perguntas para reforçar a conscientização sobre a prática da mendicância e vendas de produtos por menores de idade. Nesses eventos, a organização conta com carro de som, entrega de material informativo e conversas com as pessoas que têm interesse em saber um pouco mais do assunto.

Em 12 de junho (quarta-feira), que é exatamente o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, a prefeitura, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano (Comdicas) e da Associação Reduca, realizou uma caminhada para conscientizar a população sobre o combate à exploração do trabalho infantil. A iniciativa, promovida em parceria com entidades do município, como o Instituto Amar Holiness, a Fundação MGI, o Instituto Gusmão dos Santos e o Instituto Thadeu José de Moraes, contou com cerca de cem crianças e mais 50 adultos, que carregavam faixas e cartazes reforçando a importância de denunciar este crime.

Na mesma data, Suzano recebeu em Brasília o prêmio “Prefeito Amigo da Criança”, concedido pela Fundação Abrinq, sendo uma das cem cidades brasileiras contempladas entre 1,3 mil participantes, e uma das 22 que ganharam pela região Sudeste, a única do Alto Tietê. A premiação reconhece as administrações que implementaram ações e políticas cujos resultados representaram avanços na garantia dos direitos das crianças e adolescentes num período de quatro anos que, neste caso, se refere à gestão 2021-2024.

O secretário afirmou que o combate ao trabalho infantil é um trabalho prioritário no município. “Buscamos levar as informações sobre o tema nos quatro cantos da cidade, não só em espaços públicos como em espaços privados. Zelar pelos direitos das nossas crianças e adolescentes é um trabalho de todos e ficamos muito satisfeitos em participar de um evento como o seminário do Governo do Estado de São Paulo, que reconhece as nossas ações relacionadas ao assunto A sensibilização e a multiplicação dessas atividades são fundamentais para promoção de cada vez mais políticas públicas destinadas a esse público”, declarou Garippo.