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Jornal Diário de Suzano - 18/03/2026
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Cidades

Suzano é reconhecida pelo Sebrae durante premiação 'Prefeitura Empreendedora'

Projeto evidenciou ação de reciclagem e cultivo em escola municipal, participando da categoria 'Sustentabilidade e Meio Ambiente'

18 março 2026 - 14h54Por da Reportagem Local
Suzano é reconhecida pelo Sebrae durante premiação 'Prefeitura Empreendedora'Suzano é reconhecida pelo Sebrae durante premiação 'Prefeitura Empreendedora' - (Foto: Wanderley Costa)

Suzano foi reconhecida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) na categoria “Sustentabilidade e Meio Ambiente”, durante a premiação “Prefeitura Empreendedora”, realizada na noite desta terça-feira (17/03), no Clube Atlético Monte Líbano, na capital paulista.

O prefeito Pedro Ishi participou da solenidade ao lado da secretária municipal de Educação, Renata Priscila, e do secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione. O evento teve como objetivo reconhecer e valorizar iniciativas inovadoras desenvolvidas por governos municipais, voltadas à melhoria do ambiente de negócios, ao incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento territorial.

O reconhecimento concedido a Suzano foi direcionado ao projeto “Escola Sustentável: Reciclar, Cultivar e Transformar”, desenvolvido na Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique.

A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), e promove a integração entre ensino e práticas sustentáveis. O projeto conta com horta, viveiro, sistema de compostagem e um biodigestor, responsável pela transformação de resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante.

A proposta envolve os estudantes em todas as etapas do processo, estimulando o aprendizado prático sobre reaproveitamento de resíduos, além de incentivar a participação da comunidade escolar e a adoção de hábitos sustentáveis.

Durante a cerimônia, o prefeito esteve ao lado do governador Tarcísio de Freitas; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado; do secretário especial de Projetos Estratégicos, Guilherme Afif Domingos; do diretor-superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa; do diretor técnico do Sebrae-SP, Marco Vinholi; da secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Juliana Cardoso; da secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Andrezza Rosalém Vieira; e do presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito.

Em sua fala, Pedro Ishi destacou a relevância do reconhecimento e o trabalho coletivo envolvido na iniciativa. “Esse prêmio é resultado de um esforço conjunto, que envolve educadores, alunos, equipe técnica e parceiros. Agradeço a todos que contribuíram para esse projeto, que reforça nosso compromisso com a educação e com o desenvolvimento sustentável de Suzano”, afirmou.

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