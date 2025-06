Suzano é referência para Sabesp por agilidade em liberação de autorizações

Suzano está se tornando referência para o Estado de São Paulo e para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) pela agilidade na liberação de autorizações. Por conta da organização dos processos internos e em função da disponibilização da plataforma de georreferenciamento GeoSuzano, o município tem sido usado como modelo a ser seguido por facilitar o avanço das obras de água e esgoto.

Essa deferência foi feita pelo assessor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Randolpho Carvalho Fonseca, durante reunião realizada na manhã desta quarta-feira (04/06), na sede da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, no centro, onde participaram o titular da pasta, Elvis Vieira, e o engenheiro da Sabesp, Paulo Levy, que faz parte do setor de Relações Institucionais da empresa.

Também participaram do encontro, representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a diretora Solange Wuo e a presidente do Conselho Municipal de Saneamento (Consam), Natacha Nakamura; assim como integrantes da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, com o diretor Ari Santos e a subdiretora Vandilene Silva. Ainda marcaram presença a coordenadora do departamento de geotecnologia, Isabela Guerreiro e a arquiteta Livia Ribeiro.

A apresentação das experiências de Suzano quanto à documentação necessária para as intervenções da Sabesp foi solicitada pelo próprio assessor da pasta estadual, que deseja compartilhar com outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo a forma de trabalho que é desenvolvida na cidade. Entre os documentos que são fornecidos para a empresa colocar em prática o plano de universalização de água e esgoto, estão as certidões de uso do solo, as autorizações de extensão de rede e os decretos de utilidade pública, dentre outros, que permitem a passagem dos coletores tronco necessários para a ampliação da infraestrutura de saneamento.

“Verificamos que Suzano tem um dos melhores sistemas de liberação de obra entre as cidades que estão na Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário (Urae) em que está inserida. Pedimos essa reunião para usar o trabalho como referência para outras prefeituras”, afirmou Fonseca.

A diretora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforçou que a cidade tem feito a sua parte para manter todos os órgãos envolvidos abastecidos com as informações necessárias. “Temos uma metodologia e um fluxo de processos que integra as secretarias envolvidas da prefeitura e a Sabesp, e boa articulação junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), dando agilidade aos processos solicitados para que, com maior brevidade, as obras sejam iniciadas”, pontuou Solange Wuo.

O secretário Elvis Vieira frisou que a pasta do Planejamento Urbano estabeleceu alguns processos específicos para que a cidade pudesse atender à Sabesp de maneira eficaz e garantir que as obras ocorram dentro do tempo desejado. “Temos um fluxo de processos em que separamos todas as solicitações da empresa, de forma que possamos dar as respostas em tempo ágil”, declarou.