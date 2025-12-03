Suzano encaminha 124 candidatos para prestadora de serviço da Sabesp

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego encaminhou 124 candidatos de Suzano durante o processo seletivo conduzido por uma empresa prestadora de serviço da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O trabalho da pasta garantiu a intermediação necessária com os candidatos e abriu novas oportunidades para diferentes segmentos da população, incluindo os jovens em busca do primeiro emprego, as mulheres, e profissionais com mais de 45 anos.

A seleção ocorreu de forma presencial entre 28 e 30 de outubro, no Anfiteatro Orlando Digenova, do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, na região central.

As contratações fazem parte da ampliação dos serviços de teleatendimento receptivo da empresa conveniada, localizada no bairro Calmon Viana, na cidade de Poá, que será responsável por dar suporte direto às demandas operacionais da Sabesp. Com isso, os contratados vão atuar no atendimento telefônico, prestando suporte técnico e administrativo aos serviços de água e esgoto no Alto Tietê.

De acordo com o secretário Mauro Vaz, o objetivo é ampliar as oportunidades para quem mais precisa e, ao mesmo tempo, fortalecer a economia com novos postos de trabalho. “Estamos satisfeitos em proporcionar essas oportunidades aos munícipes. A divisão das vagas para esses três perfis da população permitiu que a seleção se tornasse ainda mais abrangente”, afirmou o secretário.

Ainda segundo Vaz, a iniciativa é fruto do diálogo constante entre o Poder Público e o setor privado, uma diretriz da atual gestão municipal. “Temos trabalhado fortemente para atrair novas empresas e parcerias que gerem oportunidades concretas aos suzanenses. Esse convênio com o receptivo da Sabesp é um exemplo de como podemos unir forças com o setor produtivo para transformar a vida das pessoas e impulsionar a economia da cidade”, concluiu o titular da pasta.

