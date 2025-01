Suzano entregará 140 mil carnês; correção do IPTU na região será de 4,76%

A Prefeitura de Suzano começa, em fevereiro, a entrega de cerca de 140 mil carnês do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Em todo a região serão 433 mil boletos. O reajuste no valor do tributo ficou corrigido em 4,76%, que é o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024. Segundo a administração municipal de Suzano, esta é a correção exigida por lei.

As parcelas para pagamento do imposto terão vencimento sempre no dia 15 de cada mês, tendo início em março. Pagamento à vista ou em cota única terá 5% de desconto.

A Prefeitura reforçou a importância do pagamento em dia do IPTU. “É o principal tributo do município. O pagamento em dia se mostra imprescindível para a realização de obras e a concretização de projetos e de melhorias para a população em todos os setores, como Saúde, Educação e Segurança, e para o contínuo desenvolvimento da cidade”, escreveu.

Região

A administração de Itaquaquecetuba informou que serão emitidos 102.735 carnês, que serão enviados “nos próximos dias”. O valor definido para reajuste na cidade é de 4,76%, seguindo o decreto 8.431, de 13 de novembro de 2024.

Assim como em Suzano, as datas para pagamentos serão nos dias 15 de cada mês, começando em março e terminando em dezembro. O valor arrecadado, de acordo com a Prefeitura, é utilizado para melhorias no município.

Em Ferraz de Vasconcelos, a Prefeitura deve emitir entre 40 e 41 mil carnês. Além disso, a administração disse que o aumento no imposto não será real, tendo o reajuste apenas inflacionário. Seguindo o decreto 7.021 de 2024, o percentual de correção é de 4,42%.

O carnê é diluído em 10 parcelas, com o primeiro pagamento acontecendo no dia 20 de março. Nesta data, inclusive, é realizado o pagamento da parcela única, que dá um desconto de 10% sobre o valor total.

A Prefeitura ressaltou que os contribuintes que encerraram o exercício fiscal de 2024 adimplentes com a Fazenda Pública podem ter um desconto de 5% no IPTU de 2025. Isso acontece por conta da Lei do Bom Pagador.

A administração de Arujá informou que os carnês começaram a ser enviados nesta segunda-feira (6), com uma correção de 4,87%, seguindo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A parcela única tem vencimento no dia 15 de janeiro, com um desconto de 5%. Nos demais meses, o vencimento acontece no dia 10, a começar por fevereiro.

Em Biritiba Mirim, a Prefeitura informou que o envio do IPTU se inicia em fevereiro, mas sem data definida. O reajuste na cidade foi de 4,73%. A primeira parcela tem vencimento no dia 10 de março, data limite para o pagamento da parcela única.