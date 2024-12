Suzano inicia 5ª edição do Mega Natal Artesanal em três locais

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e as Secretarias Municipais de Cultura, de Manutenção e Serviços Urbanos e de Assistência e Desenvolvimento Social iniciou, nesta sexta-feira (06/12), a 5ª edição do “Mega Natal Artesanal”. A iniciativa, que neste ano está sendo realizada em três pontos diferentes da cidade, conta com 140 artesãos parceiros da pasta e se estenderá até 23 de dezembro (segunda-feira).

A exposição acontece no prédio do antigo Restaurante Popular (rua Felício de Camargo, 622 - Centro) de segunda a sábado, das 10 às 19 horas; no Glicério Boulevard (rua General Francisco Glicério, 1.145 - Centro) de segunda a sábado das 10 às 20 horas; e no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) nos próximos três domingo (08, 15 e 22/12), das 9 às 17 horas. Serão disponibilizados itens alusivos ao período natalino produzidos com técnicas como crochê, pintura, amigurumi (técnica japonesa utilizada para criação de bonecos de tricô) e costura criativa. O público poderá ainda adquirir artigos em tecido, utilidades em madeira, arranjos florais, tapetes, laços, vasos e telhas decorativas, entre outros.

Além das feiras, a iniciativa também vai trazer a Oficina de Origâmi, que acontecerá entre 9 e 23 de dezembro, das 14 às 16 horas, nos polos Glicério Boulevard e antigo Restaurante Popular. A ação será conduzida por profissionais e tem como público-alvo crianças e adultos que desejarem aprender a como elaborar uma peça de papel fortemente ligada à cultura japonesa.

O Mega Natal Artesanal conta ainda com apoio da Suzano S/A, Associação Comercial e Empresarial (ACE), Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (Aceas Nikkey), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Glicério Boulevard.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, destacou a relevância do evento para os artesãos locais. “Os profissionais que estão atuando na feira sem dúvidas terão uma grande oportunidade para mostrar suas artes. Estamos dando um grande espaço para a exibição e comercialização dos mais diversos tipos de materiais produzidos à mão. Tenho certeza de que o Mega Natal Artesanal será um sucesso mais uma vez”, declarou Loducca.