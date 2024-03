Suzano inicia campanha de vacinação contra a gripe nesta segunda-feira

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta segunda-feira (25/03) a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) nos 24 postos de saúde da cidade. A imunização ocorrerá de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8 às 15 horas. Neste primeiro momento, foram enviadas 11 mil doses da vacina pela Secretaria de Estado da Saúde.

Terão prioridade crianças de seis meses a 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas (pós-parto), indígenas, quilombolas, trabalhadores da Saúde, pessoas com deficiência permanente, adolescentes em medidas socioeducativas, população abaixo de 18 anos privada de liberdade, funcionário do Sistema de Privação de Liberdade, pessoas com comorbidades, professores, integrantes das Forças Armadas, pessoas em situação de rua, integrantes de Forças de Segurança e Salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros, urbanos e de longo curso e pessoas que atuam na área portuária.

Para se vacinar, é preciso apresentar documento oficial com foto, CPF, Cartão SUS e caderneta de vacinação. A lista de postos de vacinação está acessível no link bit.ly/EnderecosUBS. A prefeitura também vai ampliar os comunicados sobre a vacinação nas mídias sociais e nas unidades de saúde. A ideia é atingir o maior número de pessoas que compõem o público que tem prioridade na vacinação neste momento.

O secretário de Saúde, Diego Ferreira, convocou as pessoas que integram o grupo prioritário a comparecer nas unidades de saúde. “É importante observar que já estamos tendo uma brusca mudança climática neste final de semana e a vacinação contra o vírus Influenza é uma forma de manter uma boa saúde para as pessoas que têm prioridade, justamente por estarem mais expostas ou correrem mais riscos. Esperamos que a população tenha consciência do quão importante é se vacinar contra a gripe neste momento de mudança de estação”, destacou Ferreira.