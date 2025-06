'Suzano Mais Emprego' abre 30 vagas para formação gratuita em técnico em Telecomunicações

A Prefeitura de Suzano, por intermédio do programa “Suzano Mais Emprego”, está com 30 vagas para o curso gratuito de Formação Técnica em Telecomunicações, promovido em parceria com a empresa S Tech Telecom, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

A capacitação tem duração de 30 dias úteis, é presencial e oferece aos participantes uma bolsa-auxílio de R$ 1 mil, além de vale-transporte, vale-alimentação e kit aluno.

O curso, lançado nesta segunda-feira (23/06) no gabinete do prefeito Pedro Ishi, é voltado para pessoas de 20 a 50 anos que desejam ingressar no setor de tecnologia, uma das áreas que mais cresce no mercado. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e incluem conteúdos técnicos, desenvolvimento humano e preparação para processos seletivos.

Entre os temas abordados estão fundamentos técnicos, redes de comunicação, cabeamento estruturado, elétrica básica e infraestrutura para telecomunicações, além de módulos voltados ao comportamento profissional, diversidade, inclusão e desenvolvimento de soft skills. Também haverá orientação para a construção de currículos, perfis no LinkedIn e simulações de entrevistas. O curso terá início após o preenchimento das 30 vagas e o local onde ocorrerá a formação ainda será definido.

Ao concluir o curso, os alunos serão encaminhados para vagas de trabalho na área de telecomunicações, ampliando as chances de inserção no mercado. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site suzanomaisemprego.com.br, procurando pela vaga “Técnico de Cabeamento”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, reforçou o compromisso da gestão municipal com a qualificação profissional. “O nosso objetivo é oferecer cursos que realmente gerem emprego e renda. Essa formação em telecomunicações, com bolsa-auxílio e apoio completo, é uma grande chance para quem quer começar ou se reposicionar no mercado de trabalho”, disse.

Já o prefeito destacou a importância da formação profissional para a geração de empregos na cidade. “Estamos muito felizes em firmar essa parceria, que traz oportunidades concretas para quem busca uma recolocação ou uma nova carreira. O mercado de tecnologia cresce a cada dia e queremos que nossos cidadãos estejam preparados para esse futuro que já é presente”, afirmou Pedro Ishi.

Além do prefeito e do secretário, o lançamento do curso contou com a participação do diretor da pasta de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Arrones Dainez Junior; do secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; do diretor da S Tech Telecom, Erick Rezende, e da representante jurídica da empresa, Glaucia Uliana, que visitaram o gabinete para oficializar a parceria.