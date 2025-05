Suzano mantém 1,9 mil vagas de estacionamento rotativo sem previsão de ampliação

Suzano, com mais de 300 mil habitantes, mantém as 1,9 mil vagas de estacionamento rotativo. As informações são da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. O órgão informa que não houve aumento na quantidade de vagas esse ano e, até o momento, não há previsão de ampliação do sistema.

As vagas de Zona Azul estão localizadas exclusivamente na zona central da cidade, principalmente nas ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant. De acordo com a Secretaria, o principal objetivo do sistema é garantir a rotatividade dos veículos e, assim, democratizar a utilização dos espaços públicos disponíveis.

Em Suzano, o valor cobrado para a utilização da Zona Azul é R$ 2.

O tempo permitido de permanência varia entre uma ou duas horas dependendo do trecho da via onde a vaga está. As placas de sinalização instaladas nos locais indicam a duração permitida em cada área. Próximos às vagas, existem diversos comércios que vendem o bilhete necessário para ativar as horas da Zona Azul e evitar multas. É possível também, comprar um ticket virtual pelo aplicativo "Estacionamento Fácil" ou "E-fácil Suzano". Para usar o aplicativo, é necessário baixar e cadastrar-se com informações como nome, e-mail, CPF, telefone e senha.