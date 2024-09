Suzano mantém reivindicação para se tornar de interesse turístico

A Prefeitura de Suzano aguarda a abertura de novas vagas para que a cidade seja incluída como Município de Interesse Turístico (MIT) do Estado de São Paulo. De acordo com a administração, foram cumpridas todas as exigências da Secretaria de Estado de Turismo e Viagens.

A cidade, inclusive, já teve o projeto para se tornar MIT aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Atualmente, são 70 estâncias e 140 MITs em São Paulo.

A Prefeitura disse que, enquanto as vagas não se abrem, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego busca manter em dia o inventário turístico relacionado a estrutura e ativos. “Este é o requisito para se definir o ranking estadual a cada três anos, a fim de possibilitar que Suzano alcance a pontuação exigida para obter o título”, disse a administração.

Para se tornar MIT, a cidade precisa preencher alguns critérios, como potencial turístico, Conselho Municipal de Turismo, serviço médico emergencial, infraestrutura básica, Plano diretor de turismo e expressivos atrativos turísticos.