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Jornal Diário de Suzano - 09/04/2026
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Shows

Suzano Music Festival começa nesta quinta e reúne grandes nomes da música em quatro dias

Evento acontece no Parque Max Feffer até domingo (12)

09 abril 2026 - 14h42Por de Suzano
Suzano Music Festival terá grandes nomes da música brasileira em quatro diasSuzano Music Festival terá grandes nomes da música brasileira em quatro dias - (Foto: Divulgação)

Começa nesta quinta-feira (9), o Suzano Music Festival, um dos eventos mais aguardados das comemorações pelos 77 anos da cidade. Até domingo (12/04), o público poderá viver quatro dias intensos de música, emoção e grandes encontros, com uma programação que reúne artistas consagrados da música nacional e regional. Os portões abrem diariamente às 17 horas, com apresentações no palco 2 a partir das 18 horas. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo www.bilheteriadigital.com/suzanomusic ou na bilheteria instalada no festival.

Realizado no Parque Municipal Max Feffer, o evento já se destaca por um diferencial importante: é o único festival da região com área 100% coberta. A proposta, assinada pela Pilar Organizações, permite que o público aproveite os shows com tranquilidade, independentemente das condições climáticas. A abertura do festival, que acontece nesta quinta-feira (09/04), terá o cantor Leonardo como a grande atração da noite. Também sobem ao palco Thiago Carvalho, Kaique & Felipe e Rafa Augusto, aquecendo o público para o início do evento.

Na sexta-feira (10/04), o destaque fica por conta de Murilo Huff. A programação do dia conta ainda com apresentações de Roger & Rogério, Marcos & Bueno e Thiago & Graciano que abrem a noite. No sábado (11/04), o público poderá curtir uma noite de grandes sucessos com shows de Leo Santana e da dupla Maiara & Maraisa. A programação também inclui apresentações de Claudia Oliveira e Amanda Lins. Encerrando o festival no domingo (12/04), a banda Roupa Nova sobe ao palco como grande atração da noite, prometendo um show emocionante. A abertura fica por conta da Banda CORE e Acoustix. Além das atrações principais, o festival valoriza a cena regional com apresentações de artistas locais a partir das 18h, reforçando o compromisso com a cultura e os talentos da região.

Estrutura preparada para receber o público

Com uma área superior a 10 mil metros quadrados, o Suzano Music Festival conta com dois palcos, sendo o principal com 40 metros de extensão. O evento terá sistema de som de alta potência, painéis de LED e torres de delay, assegurando qualidade sonora e visual em todos os pontos do espaço. A estrutura inclui mais de 200 banheiros químicos, áreas de descanso, espaços instagramáveis e uma ampla praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.

Para quem busca uma experiência diferenciada, o festival oferece camarotes para até 10 pessoas, camarotes empresariais para até 40 pessoas, além de áreas VIP e open bar. O evento também foi planejado para ser acessível, com espaço reservado para pessoas com deficiência (PCD), além de rampas e piso adequado. Outro destaque é a organização urbana do trânsito local, com o estacionamento privado pago, com capacidade para cerca de 5 mil veículos, com acessos organizados pelas avenidas Brasil e Lateral, facilitando a chegada do público.

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