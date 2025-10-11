Suzano oficializa Rota do Yakisoba com participação de 11 restaurantes

A Prefeitura de Suzano oficializou neste sábado (11/10) a criação da Rota do Yakisoba, iniciativa que tem como objetivo abrir uma nova perspectiva de turismo na cidade a partir da possibilidade de proporcionar, aos moradores e visitantes, a degustação de receitas distintas do prato em 11 restaurantes credenciados. O anúncio foi feito pelo prefeito Pedro Ishi durante cerimônia realizada no Mercado Municipal, na região central.

Todos que tiverem a oportunidade de conferir o sabor de cada um dos yakisobas experimentados receberão um selo e poderão deixar registrado seu prato favorito. O objetivo é projetar as receitas que são elaboradas em Suzano para fora do município, como forma de reforçar a identidade local e atrair cada vez mais turistas. Esse tour gastronômico foi organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Do grupo de locais que foram credenciados a partir de um chamamento público, dez locais ofertam o prato em pontos fixos: Casa do Yakisoba (rua General Francisco Glicério, 860 - centro); Kizui Sushi (avenida Armando Salles de Oliveira, 158 - Parque Suzano); Lig-Lig Suzano (rua Tiradentes, 90 - Centro); Mensorê (rua Jeca Tatu, 846 - Jardim Cacique); Obento do Japa (rua Benjamin Constant, 1.210 - Centro); Oriental Suzano (rua Baruel, 195 - Vila Costa); Restaurante Família Fujii (rua Major Pinheiro Fróes, 2.338 - Vila Maria de Maggi); SeaFood Culinária Japonesa (rua Nove de Julho, 1.255 - Jardim Santa Helena); Temakeria Umii (rua Tokuzo Terazaki, 241 - Vila Mazza); e Yakisoba Tiradentes (rua Tiradentes, 136 - Centro).

O prato também é disponibilizado em três pontos itinerantes pelo restaurante Yakisoba Munrá, que está presente nas feiras noturnas de Suzano, às quartas-feiras, no pátio central da rua Benjamin Constant, 1.930, no centro; às quintas-feiras, na Praça Cidades das Flores, no Centro; e às sextas-feiras, na Praça Cruzeiro do Sul, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul.

A coordenadora de Turismo Gastronômico do Comtur, Carol Galindo, explicou que a ação especial para que os interessados possam receber os selos em seus passaportes por onde passarem terá duração de um mês, até o dia 10 de novembro, período em que o prato deverá ser oferecido a preços promocionais. Ainda assim, a Rota do Yakisoba permanecerá à disposição para que o público conheça todos os restaurantes após essa etapa.

“Queremos estimular as pessoas a se aventurarem a viver essa experiência.Comida é cultura e por trás de cada prato tem uma grande força de trabalho, desde a agricultura, passando pela tecnologia e chegando à finalização. Trazer isso para o Turismo é algo muito rico para a cidade. E este é só o nosso primeiro trabalho. Queremos avançar muito mais no futuro”, destacou Carol Galindo.

Vale destacar que as receitas utilizadas nos restaurantes que exploram o sabor do prato não têm relação direta com os yakisobas tombados pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural do Município de Suzano (Compac), que foram certificados justamente por manter a receita e o modo tradicional de preparo da versão típica feita em Suzano, incluindo o molho espesso à base de caldo de ossos bovinos, de frango e de porco, temperado com shoyu, gengibre, molho de ostra e vegetais frescos. O certificado relativo ao tombamento foi concedido à Associação Cultural Suzanense Bunkyo, à Seicho-No-Ie, à Festa das Nações e ao Bunka Matsuri.

A ideia é justamente integrar essas duas propostas. O morador e o turista que quiserem degustar o yakisoba em Suzano poderão escolher entre a receita tradicional e as receitas diferentes que são elaboradas por cada um dos estabelecimentos credenciados.

Esta rota será integrada ao trabalho que está sendo desenvolvido pela Universidade de São Paulo (USP), para atualização do novo Plano Diretor de Turismo. A parte gastronômica da cidade é um dos aspectos que pretendem ser explorados, assim como os pontos religiosos, os parques e as áreas de preservação.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, afirmou que a oficialização da Rota do Yakisoba é um marco importante para o avanço do turismo na cidade. “Será uma grande atração no município, que permitirá a moradores e turistas a degustação de diferentes receitas desse prato que é tão bem produzido na cidade. Por meio deste caminho, os visitantes poderão conhecer as demais atrações de Suzano”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi reforçou que a cidade está colocando em prática ações relevantes para honrar o título de Município de Interesse Turístico (MIT). “Começamos a semana recebendo alunos e professores da USP, justamente com o objetivo de mostrar os pontos turísticos que temos e contribuir com o levantamento de informações e a definição de diretrizes para um novo trabalho nesta área. Agora, fechamos essa mesma semana com a concretização desta Rota do Yakisoba, que valoriza nossa gastronomia e a presença oriental no município”, ressaltou o chefe do Executivo.

Presenças

