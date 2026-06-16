Hospital Federal recebe vistoria e atinge 85% de obras

O prefeito Pedro Ishi realizou nesta segunda-feira (15/06) uma vistoria técnica nas obras do Hospital Federal de Suzano, localizado na esquina entre a avenida Senador Roberto Simonsen e a rua Sete de Setembro, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul. A agenda contou com a participação de vereadores e teve como objetivo apresentar o andamento de uma das maiores obras da história de Suzano. Atualmente, o empreendimento já alcançou 85% de conclusão e beneficiará milhares de moradores da cidade e da região.

Participaram da visita o presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama; os vereadores Denis Claudio da Silva, o Denis, Filho do Pedrinho do Mercado; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; André Dourado; Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; e Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei.

Também acompanharam a vistoria o secretário de Governo, Alex Santos; o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; o diretor de Obras Públicas, Ricardo Kadayan Domingueti; o engenheiro da prefeitura Carlos Eduardo Enjiogi Bizinha; e o engenheiro responsável pela obra, Davi Emerich.

A visita integra uma série de agendas promovidas pela administração municipal para apresentar aos parlamentares o estágio de execução dos principais investimentos públicos em andamento na cidade. Durante o percurso, os participantes receberam informações técnicas sobre o cronograma da obra, os serviços já concluídos e as etapas que ainda serão executadas até a entrega definitiva da unidade.

Com investimento total de R$ 65,9 milhões, sendo R$ 22,9 milhões provenientes do governo federal e R$ 42,9 milhões de contrapartida municipal, o empreendimento já recebeu aproximadamente R$ 55 milhões em recursos executados. A nova unidade hospitalar contará com cerca de 9 mil metros quadrados de área construída distribuídos em dois pavimentos.

Entre os serviços já concluídos estão execução das estruturas de alvenaria, cobertura, fechamentos em caixilhos de alumínio, sistemas elétricos e hidráulicos, instalações especiais, revestimentos, instalação de equipamentos e pavimentação externa.

Quando estiver em funcionamento, o Hospital Federal terá capacidade para realizar até 25 mil atendimentos por mês e contará com 40 leitos fixos. O primeiro pavimento abrigará os prontos-socorros adulto e infantil, além de consultórios médicos. Já o segundo andar será destinado aos serviços de diagnóstico por imagem, ampliando significativamente a capacidade de atendimento da rede pública de saúde.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos destacou a dimensão da obra e o trabalho de acompanhamento realizado pela equipe técnica. “Estamos diante de um dos maiores investimentos públicos em execução no município. Nossa equipe acompanha diariamente o cronograma para garantir que todas as etapas sejam executadas com qualidade, segurança e dentro dos parâmetros estabelecidos. É uma obra que exigiu planejamento e que representará um avanço importante para a infraestrutura de saúde da cidade”, afirmou Samuel Oliveira.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou a transparência da administração municipal e a importância da participação dos vereadores no acompanhamento dos investimentos públicos. “Estamos apresentando aos vereadores o andamento das principais obras da cidade porque acreditamos no diálogo, na transparência e no acompanhamento conjunto das ações que estão transformando Suzano. O Hospital Federal é um investimento histórico, que ampliará o acesso da população aos serviços de saúde e deixará um legado importante para as próximas gerações. É uma obra que vai beneficiar Suzano e toda a região do Alto Tietê”, afirmou o chefe do Executivo municipal.