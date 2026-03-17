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Jornal Diário de Suzano - 17/03/2026
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Cidades

Suzano promove 'Festa do Artesão' entre esta quinta-feira e sábado

Evento contará com feira de artesanato, exposições e atrações culturais na Praça dos Expedicionários

17 março 2026 - 17h03Por da Reportagem Local
Suzano promove 'Festa do Artesão' entre esta quinta-feira e sábadoSuzano promove 'Festa do Artesão' entre esta quinta-feira e sábado - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano promoverá entre esta quinta-feira e sábado (19 e 21/03) de março a “Festa do Artesão – Especial Dia do Artesão”, na Praça dos Expedicionários, na região central da cidade. A programação celebrará o trabalho dos artesãos do município com uma feira dedicada à exposição e comercialização de produtos feitos à mão, além de atrações culturais e atividades abertas ao público.

Realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento tem como objetivo valorizar o artesanato local, incentivar a economia criativa e ampliar a visibilidade dos profissionais que transformam talento e técnica em peças únicas.

Durante os três dias de programação, o público poderá visitar uma vila temática composta por casinhas de exposição, onde artesãos apresentarão e comercializarão diferentes tipos de trabalhos manuais. Entre os produtos disponíveis estarão peças em crochê, bordados, pinturas, bijuterias e itens confeccionados em madeira, reunindo diferentes estilos e técnicas que representam a diversidade do artesanato produzido na cidade.

Além da feira de artesanato, a programação contará com atrações culturais ao longo do evento, incluindo apresentações musicais e números de balé. O espaço também terá opções gastronômicas com guloseimas e produtos variados, proporcionando uma experiência completa para os visitantes.

A proposta é transformar a celebração do “Dia do Artesão”, comemorado nacionalmente em 19 de março, em um momento de reconhecimento aos profissionais que contribuem para a geração de renda, preservação de técnicas tradicionais e fortalecimento da identidade cultural do município.

A expectativa também é que o evento reúna moradores, visitantes e apoiadores do artesanato local, promovendo um ambiente de valorização do trabalho manual e incentivo ao empreendedorismo criativo em Suzano.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou que o evento também representa uma oportunidade de valorizar a economia local. “O artesanato também é uma atividade econômica importante para muitas famílias. Quando criamos espaços como a ‘Festa do Artesão’, ajudamos esses profissionais a divulgar seus trabalhos, ampliar a clientela e gerar renda, fortalecendo o empreendedorismo local e valorizando quem produz dentro da nossa própria cidade”, declarou.

Já o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, ressaltou o papel do artesanato como expressão cultural e como parte da identidade da cidade. “Cada peça de artesanato carrega história, criatividade e tradição. Promover um evento como esse é reconhecer o valor cultural desse trabalho e aproximar a população dos artistas e artesãos que mantêm viva essa produção”, pontuou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou que a iniciativa também contribui para fortalecer os espaços de convivência e valorizar os talentos da cidade. “Suzano tem muitos artesãos talentosos, que transformam a criatividade em trabalho e ajudam a construir a identidade cultural da cidade. A ‘Festa do Artesão’ é uma oportunidade de reconhecer esses profissionais e incentivar que a população conheça e prestigie essa produção local”, finalizou.

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