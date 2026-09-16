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Jornal Diário de Suzano - 16/09/2026
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Cidades

Suzano aguarda R$ 6,7 mi da União para concluir Hospital Regional Federal

Obra está 85% concluída e tem previsão de entrega para 2027

16 setembro 2026 - 05h00Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
HOSPITAL FEDERAL Tem 85% de obrasHOSPITAL FEDERAL Tem 85% de obras - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano aguarda o repasse de R$ 6.719.894,41 do governo federal para dar continuidade às etapas das obras do Hospital Regional Federal de Suzano. Segundo a administração municipal, toda a verba sob responsabilidade do município já foi aplicada no empreendimento, que atualmente está com 85% de execução. A previsão é que o hospital seja entregue no próximo ano, sem data oficial prevista.

Em junho, o município recebeu R$ 662.725,53 do governo federal. De acordo com a Prefeitura, os trabalhos atualmente se concentram nas instalações elétricas, incluindo ligações de quadros e a infraestrutura necessária para a operação dos sistemas. Também estão sendo realizados ajustes finais e fechamentos entre equipamentos e dutos do sistema de climatização, além dos acabamentos internos.

As próximas etapas previstas incluem a instalação de revestimentos em porcelanato, colocação de portas de madeira e outros itens finais de acabamento.

O Ministério da Saúde informou que a construção do Hospital Regional Federal teve início em 2019 e é executada pela Prefeitura.

Segundo o ministério, o governo federal já repassou R$ 15,2 milhões para a construção e a fiscalização da evolução dos serviços é realizada pela Caixa Econômica Federal.

Ainda conforme a pasta, o envio de novos recursos federais ocorrerá mediante a comprovação dos avanços de cada etapa da obra. Não foi informado uma previsão para o próximo repasse.

Unidade terá capacidade para 25 mil atendimentos por mês

O Hospital Regional Federal terá capacidade para realizar 25 mil atendimentos mensais, contando com 40 leitos fixos.

A estrutura contará com 9 mil metros quadrados distribuídos em dois pavimentos.

No primeiro andar funcionarão os prontos-socorros adulto e infantil, além de consultórios médicos. Já o segundo pavimento será destinado aos exames de imagem.

Entre os serviços já executados estão a construção de paredes, cobertura, fechamentos em caixilho de alumínio, infraestrutura elétrica e hidráulica, sistemas especiais, revestimentos, instalação de equipamentos e pavimentação externa. 

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