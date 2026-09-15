Prefeitura implementa Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial de forma pioneira no Alto Tietê

Suzano consolidou seu trabalho voltado ao enfrentamento do racismo ao implementar de forma pioneira no Alto Tietê uma Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial, que foi inaugurada pelo prefeito Pedro Ishi nesta terça-feira (15/09). O novo espaço dedicado a discussões e acolhimentos de demandas voltadas a essa causa foi aberto no Espaço dos Conselhos (rua Monsenhor, 595 - Centro), e ficará disponível à população de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O órgão será vinculado à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e ficará sob a responsabilidade da especialista em gestão pública Vanessa Fernandes, que se destacou como presidente da última gestão do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), e foi indicada para também estar à frente da nova gestão, após a cerimônia que marcou a posse dos novos integrantes, realizada momentos antes da inauguração deste espaço.

A coordenadoria foi instituída pelo decreto municipal nº 10.473/2026 para ser um órgão estratégico do Poder Executivo, cuja finalidade será assegurar que o combate à desigualdade social caminhe junto com a inclusão étnico-racial. Esta conquista foi fruto de um debate iniciado ano passado, durante a 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que escalou para as etapas seguintes e alcançou seu ápice com a representação de Suzano na 5ª Conferência Nacional de Promoção de Igualdade Racial.

Entre as principais diretrizes que nortearão a proposta de trabalho desta coordenadoria podem ser destacados o combate ao racismo, que visa fortalecer os mecanismos de prevenção e enfrentamento deste crime; as ações afirmativas, que buscam alinhar políticas de combate à intolerância; a transversalidade, que pretende integrar esta pauta às políticas das diversas secretarias municipais; e os direitos humanos, para valorização da diversidade religiosa e étnico-racial.

O trabalho também terá o objetivo de aprimorar a gestão dos dados estatísticos, para garantir o monitoramento, organização e análise de indicadores, além do controle e da articulação social, para atuação em parceria com movimentos sociais organizados e entidades da sociedade civil, visando o fortalecimento da participação popular na gestão pública. Todas as propostas juntas contribuirão para a preservação das manifestações culturais e religiosas, reforçando a identidade, a história e a memória da população negra.

A responsável pela nova coordenadoria reforçou a importância deste órgão para a cidade. “Temos que discutir políticas que contemplem toda a população, dando voz e oportunidades para a população negra. Por isso, essa é uma grande conquista para Suzano e para as ações destinadas à inclusão étnico-racial no município. Agradeço à confiança do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e do prefeito Pedro Ishi”, pontuou Vanessa Fernandes.

O chefe da pasta afirmou que a implantação deste setor é um marco para as políticas voltadas à igualdade racial. “Suzano ganha uma coordenadoria que dialoga com pastas e políticas de combate ao racismo e de preservação de direitos. Temos um espaço pioneiro no Alto Tietê para discussões extremamente relevantes, que estarão alinhadas não só ao trabalho da Assistência Social, como também a outras áreas, como Saúde, Educação e Cultura, entre outras”, declarou Geraldo Garippo.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi garantiu que o espaço coloca Suzano como uma referência de trabalho nesta temática. “Assim que a proposta passou a entrar no radar da administração municipal, prontamente demonstramos o interesse em dar todo apoio necessário para que o órgão fosse implementado. É um avanço expressivo para o diálogo em torno de todas as demandas da população negra, para a qual seguiremos atuando em prol da garantia de direitos. Este espaço estará sempre preparado para receber encontros que darão origem a outras políticas voltadas à igualdade racial”, assegurou o chefe do Executivo.