Suzano registra mais de quatro vezes a chuva esperada para setembro e prefeito intensifica vistorias

Suzano registrou um acumulado de 284 milímetros de chuva nos primeiros 14 dias de setembro, volume que representa mais de quatro vezes os 66 milímetros esperados para todo o mês, segundo a Defesa Civil. Diante do cenário atípico, o prefeito Pedro Ishi intensificou o acompanhamento dos pontos estratégicos da cidade e tem realizado vistorias para verificar pessoalmente o escoamento das águas e o trabalho das equipes municipais.

Somente nos últimos dias, o chefe do Executivo acompanhou as situações da avenida Jorge Bei Maluf, da avenida Governador Mário Covas (Marginal do Una) e do Jardim Amazonas. A vistoria mais recente ocorreu na noite desta segunda-feira (14/09), quando Pedro Ishi esteve no distrito de Palmeiras acompanhando o nível das águas e o trabalho realizado no local.

O volume registrado até o momento corresponde a aproximadamente 430% da chuva prevista para todo o mês de setembro. Ou seja, em apenas duas semanas, o município recebeu cerca de 330% a mais de chuva do que a expectativa mensal. Apesar da intensidade das precipitações, nos pontos vistoriados pelo prefeito, o escoamento das águas seguia sendo acompanhado pelas equipes municipais.

“Estamos diante de um volume de chuva muito acima do esperado. Em apenas duas semanas, já choveu mais de quatro vezes aquilo que era previsto para setembro inteiro. Por isso, minha preocupação é acompanhar de perto, estar nos locais e verificar pessoalmente a situação. Estive nas ruas no sábado e, na noite desta segunda-feira, fui novamente ao Jardim Amazonas, em Palmeiras. Enquanto esse período de chuvas continuar, nossas equipes permanecerão mobilizadas e nós seguiremos monitorando cada ponto que exige atenção”, afirmou Pedro Ishi.

No último sábado (12/09), quando o acumulado já havia ultrapassado 150 milímetros em menos de 72 horas, o prefeito vistoriou a avenida Jorge Bei Maluf para verificar o funcionamento da obra de drenagem executada no fim do ano passado. A intervenção beneficia regiões como Jardim Natal, Jardim Belém e Vila Amorim, contribuindo para o escoamento das águas pluviais que passam sob a linha férrea e seguem em direção à avenida.

Na ocasião, o chefe do Executivo também esteve na Marginal do Una. As vistorias foram acompanhadas pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, e pelo diretor da Defesa Civil, Antônio Wenzler. Equipes municipais também permaneceram mobilizadas em regiões como Parque Maria Helena, Miguel Badra e Jardim Maitê.

Além das intervenções estruturais, a Prefeitura de Suzano mantém um trabalho permanente de prevenção por meio da limpeza e da manutenção dos sistemas de drenagem. Somente neste ano, mais de 10 mil toneladas de resíduos foram retiradas de bueiros, valas, bocas de lobo, entre outros pontos, evitando obstruções que podem comprometer o escoamento das águas e fazer com que os materiais sejam carregados para rios e córregos.

O secretário Samuel Oliveira destacou que a manutenção preventiva ganha ainda mais importância diante de um volume de precipitação tão acima da média esperada. “Temos equipes trabalhando permanentemente na limpeza, desobstrução e manutenção da drenagem. Quando enfrentamos um acumulado como esse, fica ainda mais evidente a importância do serviço realizado durante todo o ano. Seguimos nas ruas, monitorando e atuando nos locais que demandam atenção”, explicou.

O prefeito reforçou que o acompanhamento continuará enquanto persistirem as chuvas. “Nossa maior preocupação é com a segurança das pessoas. Não estamos olhando apenas números ou esperando uma ocorrência acontecer. Estamos indo aos bairros, acompanhando rios e córregos e mantendo nossas equipes preparadas para agir. São 284 milímetros em apenas 14 dias, um cenário que exige atenção permanente, responsabilidade e muito trabalho”, finalizou.

Defesa Civil

Em caso de emergência ou necessidade de atendimento relacionado às chuvas, a população pode acionar as equipes da Defesa Civil pelos telefones 153, 199 ou (11) 4748-5394.