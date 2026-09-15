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Jornal Diário de Suzano - 15/09/2026
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Cidades

CEU Gardênia recebe nesta quarta-feira a peça teatral 'Xô, sujeira!'

Apresentação é aberta ao público com entrada gratuita e propõe mostrar às crianças a importância da higiene pessoal

15 setembro 2026 - 16h43Por de Suzano
CEU Gardênia recebe nesta quarta-feira a peça teatral 'Xô, sujeira!'CEU Gardênia recebe nesta quarta-feira a peça teatral 'Xô, sujeira!' - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) do Jardim Gardênia Azul (rua Teruo Nishikawa, 570) recebe nesta quarta-feira (16/09), às 10 e às 14 horas, a peça “Xô, sujeira!”, que utiliza o teatro e o humor para conscientizar as crianças sobre a importância dos cuidados com a higiene pessoal. A apresentação é gratuita e aberta ao público.

O espetáculo será apresentado pelo grupo Komedi e busca ampliar o acesso das crianças às produções culturais e, ao mesmo tempo, abordar de maneira lúdica hábitos importantes para a saúde e para a prevenção de doenças.

Durante a apresentação, o público acompanhará a história de uma família marcada por diferentes comportamentos. Enquanto a mãe e o filho são extremamente preocupados com a limpeza, a filha não gosta de escovar os dentes, tomar banho ou manter outros cuidados básicos de higiene.

A partir das situações vividas pelos personagens, a peça aborda práticas como lavar as mãos, escovar os dentes e tomar banho, mostrando de forma descontraída como esses hábitos fazem parte da rotina de cuidados com a saúde e ajudam na prevenção de doenças.

Além do caráter educativo, a atividade reforça a utilização dos equipamentos culturais dos bairros como espaços de convivência, formação e acesso à arte. A proposta da Secretaria Municipal de Cultura é manter uma programação descentralizada, aproximando diferentes linguagens artísticas da população e ampliando as oportunidades de contato com o teatro desde a infância.

A apresentação no CEU Gardênia também contribui para a formação de público, especialmente entre crianças e estudantes, ao unir entretenimento e aprendizado em uma atividade gratuita realizada fora da região central da cidade.

A coordenadora do CEU Gardênia, Jéssica Carneiro, destacou a importância de aproximar a programação cultural dos moradores da região. “Receber atividades como essa fortalece o CEU como um espaço de convivência e de acesso à cultura para a comunidade. Queremos que as famílias e, principalmente, as crianças ocupem o equipamento, participem das ações e tenham cada vez mais oportunidades de vivenciar experiências culturais perto de casa”, ressaltou.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, iniciativas como essa ressaltam o papel da cultura na formação das crianças. “O teatro também é uma ferramenta de aprendizado e consegue transmitir informações importantes de uma maneira leve e divertida. Ao levarmos uma apresentação como essa para o CEU Gardênia, ampliamos o acesso à cultura e proporcionamos às crianças um momento de lazer, conhecimento e contato com as artes”, afirmou.

 

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