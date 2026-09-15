Prefeito empossa novos membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

O prefeito Pedro Ishi deu posse nesta terça-feira (15/09) aos 32 membros que comporão a nova gestão do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir). O ato oficial realizado no Espaço dos Conselhos, na região central, instituiu a nova diretoria para o próximo biênio e confirmou o nome da especialista em gestão pública, Vanessa Fernandes, como presidente. Ela também está à frente da recém-criada Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial de Suzano.

A cerimônia também contou com a participação do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e do gestor do Espaço dos Conselhos, Carlos Alberto Santiago de Araújo, responsável pela condução do processo de transição. Na oportunidade, foi informado que os representantes do Poder Público ficarão à frente dos trabalhos no primeiro ano e os representantes da sociedade civil terão essa mesma oportunidade no segundo ano de gestão.

Assim, definiu-se que a Vice-Presidência fica com Alison Gomes, da Cooperativa de Materiais Recicláveis Univence; a 1ª Secretaria com Raquel Pereira, da Secretaria Municipal de Cultura; a 2ª Secretaria com Marlúcia Machado, da Associação Amigos de Bairro São José e Adjacências; a 1ª Tesouraria com Juliana Santos, da Secretaria Municipal de Educação; e a 2ª Tesouraria com Jonise Fernandes, do templo de Candomblé Ilê Alaketu Asé Osun Emin L’Oya.

Por parte da sociedade civil, além das entidades citadas, ainda serão representadas a Comunidade Kolping do Jardim São José (Nubia Alves Santiago como titular e Cristiana Nascimento como suplente); Central Pró Moradia (Maria Aparecida de Mattos como titular e Ivane Florêncio como suplente); Associação Social, Educacional e Cultural Novos Rumos (Adenilson Santana como titular e Raquel Silva como suplente); Diocese Pastoral Afro (Savaia Baltrusis como titular e Edson Reis como suplente); e Associação Amigos dos Bairros Parque Alvorada, Umuarama e Jardim Pompeia (Eloisa Rodrigues como titular e Maria Elenice Alves como suplente).

Por parte do Poder Público, estarão representadas, além das pastas citadas, as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego (Lucídio Ferreira como titular e Abigail do Carmo como suplente); de Saúde (Cristiana Costa como titular e Magna Damasceno como suplente); de Comunicação Pública (Anderson França como titular e Paula Ferraz como suplente); de Governo (Railson Santiago como titular e Elias Pereira como suplente); e Segurança Cidadã (Tatiana Orita como titular e Iraquitan Fernandes como suplente).

Garippo destacou que Suzano tem avançado com a atuação expressiva do Compir. “A última gestão trouxe importantes discussões em torno das políticas de igualdade e de combate ao racismo que poderão ser potencializadas com o trabalho dos novos conselheiros. Agora temos uma Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial, que auxiliará no fortalecimento desse debate. Estaremos dando todo apoio para que as propostas discutidas ganhem força e visibilidade”, ressaltou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito parabenizou todos os conselheiros pelas funções que passarão a exercer nestes próximos dois anos. “O Compir tem um papel fundamental na proposição de diretrizes e ações de combate à discriminação racial e de redução das desigualdades sociais. O trabalho abre um canal de participação popular e de garantia de direitos por meio das políticas públicas de igualdade racial, que passam pelo trabalho dos conselheiros empossados nesta oportunidade”, finalizou Pedro Ishi.