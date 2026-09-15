Ruas Hiroshi Izumi e Oshigue Mifune na região de Palmeiras ganham asfalto novo

A Prefeitura de Suzano conclui nesta terça-feira (15/09) a aplicação do novo asfalto nas ruas Hiroshi Izumi e Oshigue Mifune, no Jardim das Flores, na região de Palmeiras. Os trabalhos de requalificação viária completam uma semana e avançaram por diferentes etapas, desde a retirada do pavimento comprometido e a recuperação da base até a aplicação do asfalto quente.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, acompanhou os serviços nesta terça-feira, quando uma equipe de 25 trabalhadores atuou na operação. Nesta etapa, os trabalhos contam com vibroacabadora e dois rolos, sendo um compressor e outro compactador, equipamentos utilizados para a aplicação e a compactação do novo pavimento.

A intervenção contempla 240 metros da rua Hiroshi Izumi e 400 metros da rua Oshigue Mifune, com investimento de R$ 1.543.477,96. Os serviços são executados pela empresa Casamax.

O trabalho começou com a fresagem do pavimento, utilizando fresadora, Bobcat e caminhões basculantes para a retirada e o transporte do material. Nos trechos em que foram identificados problemas na estrutura da via, também foi realizada a troca de solo. Conforme a necessidade de cada ponto, a fresagem pode alcançar até 30 centímetros de profundidade para permitir a recuperação adequada da base antes da aplicação do novo asfalto.

Após essa preparação, as equipes avançaram para a aplicação do asfalto quente. A execução das diferentes etapas busca garantir não apenas a renovação da superfície das ruas, mas também melhores condições estruturais e maior durabilidade ao pavimento.

O titular da pasta destacou que a chegada à etapa final da aplicação do asfalto é resultado de um serviço que começou pela preparação das vias. “Completamos uma semana de trabalho e chegamos hoje à conclusão da aplicação do asfalto. Antes disso, fizemos todo o processo necessário, com fresagem e troca de solo nos pontos que precisavam de uma intervenção mais profunda. É esse cuidado com a base que permite executar um recapeamento com mais qualidade e durabilidade”, afirmou.

Segundo o prefeito Pedro Ishi, as intervenções no Jardim das Flores integram o conjunto de obras viárias que estão sendo executadas simultaneamente em diferentes pontos de Suzano. “Estamos com equipes executando trabalhos de recuperação e melhoria da infraestrutura viária na avenida Jorge Bei Maluf e na rua Guilherme Garijo, vias de grande extensão, além do Parque Heroísmo, do Parque Alvorada, entre outros pontos. Seguimos investindo e avançando com pavimentação por toda a cidade”, concluiu.