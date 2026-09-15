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Jornal Diário de Suzano - 15/09/2026
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Cidades

Saúde amplia busca ativa por casos de tuberculose nos postos de Suzano

Programação será realizada até o final de setembro com palestras, caminhadas, distribuição de materiais e identificação de sintomáticos respiratórios

15 setembro 2026 - 17h52Por de Suzano
A mobilização segue até o próximo dia 30, quando está previsto a realização do A mobilização segue até o próximo dia 30, quando está previsto a realização do "Dia D" da busca ativa - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Saúde de Suzano dá início nesta quarta-feira (16/09) a um trabalho de intensificação das ações de busca ativa de casos de tuberculose nas unidades da rede municipal. A mobilização segue até o próximo dia 30, quando está previsto a realização do “Dia D” da busca ativa, e integra a segunda fase da campanha contando com atividades em diferentes pontos da cidade, incluindo palestras, caminhadas e passeatas de conscientização, distribuição de materiais informativos e ações voltadas à identificação de pessoas com sintomas respiratórios e à solicitação de exames.

A programação envolve 12 Unidades de Saúde da Família (USFs), que vão desenvolver atividades dentro e fora dos equipamentos, ampliando a orientação aos moradores sobre os sinais e sintomas da tuberculose e a importância da procura pelo serviço de saúde. Entre as ações previstas estão atividades em territórios acompanhados pelos agentes comunitários de saúde, palestras em unidades e espaços da comunidade, além de mobilizações extramuros. A campanha também prevê a oferta de informações para que pessoas com sintomas possam ser acolhidas e, quando necessário, encaminhadas para coleta de exames.

Na USF Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista, a programação contará com uma passeata pelo território no dia 30 de setembro, às 9 horas, com levantamento de sintomáticos respiratórios e coleta de escarro. Já a USF Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim, realizará ações nos dias 23 e 30 de setembro, às 10 horas, com distribuição de folders e solicitação de exames de Bacilo Álcool-Ácido Resistente (BAAR). Na USF Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José, haverá palestra no dia 23, às 9h30, acompanhada da solicitação de exames. A programação completa, com início nesta quarta-feira, pode ser acompanhada abaixo. Já os endereços das unidades participantes podem ser acessados no link bit.ly/enderecosubss.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin, a busca ativa é uma estratégia importante para ampliar a identificação de possíveis casos e garantir que os moradores tenham acesso ao diagnóstico e ao acompanhamento adequado. “A intensificação da busca ativa permite levar a informação até os territórios e identificar precocemente pessoas que apresentam sintomas respiratórios. Orientar a população sobre os sinais da tuberculose e estimular a procura pela unidade de saúde são medidas fundamentais para ampliar o diagnóstico e interromper a cadeia de transmissão da doença”, afirmou.

A programação também terá uma ação específica na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Isaack Oguime, no Parque Maria Helena. Entre os dias 16 e 30 de setembro, o local realizará orientações em grupos, incluindo atividades de Lian Gong, Planejamento Reprodutivo, sala de espera da recepção, coleta de exames e farmácia. Também será feita a distribuição de materiais informativos com orientações sobre os sinais e sintomas da tuberculose e a recomendação para que os moradores procurem a UBS para acolhimento e coleta de exames, quando necessário.

Para o secretário municipal de Saúde, William Harada, a mobilização reforça a atuação da rede municipal na prevenção, identificação e encaminhamento dos casos. “A tuberculose pode ser diagnosticada e tratada pela rede de saúde, e quanto mais cedo o caso é identificado, maiores são as possibilidades de iniciar o tratamento adequado e evitar a transmissão. Por isso, estamos ampliando as ações nos territórios e aproximando as equipes da população, levando informação e facilitando o acesso ao atendimento”, destacou.

Programação

Dia 16 (quarta-feira) – 9h30

Local: USF Jardim Europa

Ação: Palestra na Clínica Novo Espírito

Dia 17 (quinta-feira) – 9 horas

Local: USF Vila Fátima

Ação: Palestra no Projeto Aquarela

Dia 18 (sexta-feira) – 13 horas

Local: USF Jardim Brasil

Ação: Ação de conscientização sobre a tuberculose

Dia 22 (terça-feira) – 9h30

Local: USF Jardim Maitê

Ação: Caminhada de conscientização pelo território

Dia 23 (quarta-feira) – 9 horas

Local: USF Vila Fátima

Ação: Palestra na Igreja Assembleia de Deus

Dia 23 (quarta-feira) – 10 horas

Local: USF Vila Amorim

Ação: Ação na feira do bairro, com distribuição de folders e solicitação de exames de BAAR

Dia 23 (quarta-feira) – 9h30

Local: USF Jardim São José

Ação: Palestra na unidade e solicitação de exames de BAAR

Dia 24 (quinta-feira) – 10 horas

Local: USF Jardim Ikeda

Ação: Ação extramuros na Clínica de Reabilitação Clínica do Abraço

Dia 24 (quinta-feira) – 9 horas

Local: USF Recanto São José

Ação: Ação no território acompanhada pelos agentes comunitários de saúde

Dia 25 (sexta-feira) – 9 horas

Local: USF Jardim do Lago

Ação: Palestra de conscientização na unidade

Dia 28 (segunda-feira) – 10 horas e 14 horas

Local: USF Dr. Eduardo Nakamura

Ação: Passeata de conscientização no território

Dia 28 (segunda-feira) – 10 horas e 14 horas

Local: USF Jardim Suzanópolis

Ação: Caminhada de conscientização no território

Dia 29 (terça-feira) – 11 horas

Local: USF Dr. Eduardo Nakamura

Ação: Palestra de conscientização na unidade

Dia 30 (quarta-feira) – 9 horas

Local: USF Jardim Revista

Ação: Passeata pelo território, levantamento de sintomáticos respiratórios e coleta de escarro

Dia 30 (quarta-feira) – 10 horas

Local: USF Vila Amorim

Ação: Ação na feira do bairro, com distribuição de folders e solicitação de exames de BAAR

Dias 16 a 30 – ao longo do dia

Local: UBS Dr. Isaack Oguime – Parque Maria Helena

Ação: Orientações em grupos de Lian Gong, Planejamento Reprodutivo, sala de espera da recepção, coleta de exames e farmácia, além de distribuição de material informativo sobre sinais e sintomas da tuberculose e orientação para procura da UBS, acolhimento e coleta de exames quando necessário

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