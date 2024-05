Suzano realiza caminhada 'Lembrar é combater!' contra abuso de crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social organizou na manhã desta segunda-feira (20/05) uma caminhada no centro de Suzano para alertar a população sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa, conduzida pelos conselhos tutelares, marcou a 11ª edição do encontro, que tem como lema “Lembrar é combater!”. Estiveram presentes o titular da pasta responsável, Geraldo Garippo; o secretário municipal de Governo, Alex Santos, com sua equipe; e o vereador Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus.

Também prestigiaram a atividade representantes da Secretaria Municipal de Educação e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), além de conselheiros tutelares e cerca de 30 crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto Amar Holiness, pela Fundação MGI e pela Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis), que são entidades parceiras da prefeitura.

Os participantes saíram da Praça dos Expedicionários e, com o suporte dos agentes de trânsito, percorreram as ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant. No trajeto, foram distribuídos panfletos que reproduziam os contatos por meio dos quais os munícipes podem realizar denúncias, incluindo o Disque 100, o 190 da Polícia Militar e o 191 da Polícia Rodoviária Federal, assim como foram lembrados os contatos disponibilizados pelos conselhos tutelares do centro e da região norte. O primeiro atende pelos telefones (11) 4748-5940, (11) 4743- 3313 e (11) 96417-5437; e o segundo tem como contatos os telefones (11) 4748-8188 e (11) 97815-4867.

Além da distribuição de panfletos, os organizadores também propagaram mensagens alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado em 18 de maio, que motivou a ação desta segunda-feira. Todos reforçaram a importância da denúncia, em quaisquer circunstâncias, alertando que muitas vezes o crime ocorre dentro das próprias residências. Além dos pedestres, os comerciantes também receberam as orientações necessárias para fortalecer essa rede de apoio.

De acordo com Garippo, as atividades definem a relevância da iniciativa para o combate aos abusos na cidade. “Temos que alertar e refletir sobre o tema para que possamos proteger esse público, preservando a dignidade de todos e garantindo o desenvolvimento pleno de cada um. Reforçamos a mensagem de que deve ser efetuada a denúncia para que possa haver a apuração, assim como o acolhimento às vítimas”, avaliou Garippo.

Vale ressaltar que a Prefeitura de Suzano disponibiliza a estrutura de apoio a quaisquer ocorrências relacionadas a esses fatos por meio dos cinco Centros de Referência da Assistência Social (Cras), além do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

A administração municipal conta com o Cras Boa Vista, localizado na avenida Katsutoshi Naito, 955, Sesc – (11) 4749-4325) e (11) 4749-4325); o Cras Casa Branca, que fica na rua Maria Clara Tavares, 125, Parque Residencial Casa Branca – (11) 4747-7219) e (11) 4747-7219; o Cras Centro, situado na rua Monsenhor Nuno, 595 – (11) 4747-1341 e (11) 4747-1341; o Cras Gardênia Azul, na rua Teruo Nishikawa, 570, Jardim Varan – (11) 4751-4377 e (11) 4751-4377; e o Cras Palmeiras, na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), 11.641 (pista de Ipelândia), em Palmeiras – (11) 4751-3756 e (11) 4751-3756. O Creas está situado na rua Doutor Deodato Wertheimer, 174, no centro, os telefones são o (11) 4743-2588 e (11) 4743-2588.