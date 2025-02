Suzano recebe 416 moradias e região tem 8,1 mil unidades habitacionais em construção

O Alto Tietê tem, atualmente, 8,1 mil unidades habitacionais em construção por parte do Governo do Estado de São Paulo. A informação foi passada pelo secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, após a entrega de 416 apartamentos em Suzano, na manhã desta quarta-feira (26).

“Aqui na região temos 8,1 mil unidades sendo construídas. Já entregamos 2,9 mil e temos essas outras em construção. Temos mais 5 mil em chamamentos abertos que não foram ainda colocadas para dentro do programa da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU)”, disse o secretário.

De acordo com o chefe da pasta, é feito um chamamento público para todo o Estado, onde as empresas apresentam construções já aprovadas em todo o território do Estado de São Paulo.

A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado disse que não é possível dar uma previsão de entrega, já que cada obra depende de diversos fatores. No entanto, a maioria das 8,1 mil unidades habitacionais em construção deve ser entregue até o ano que vem.

Entrega em Suzano

O Governo do Estado de São Paulo entregou, na manhã desta quarta-feira (26), 416 apartamentos no bairro Chácara Estância Paulista, em Suzano. O investimento total no condomínio, o Residencial Vila Vêneto, foi de R$ 74,9 milhões.

O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Pedro Ishi. Outras autoridades marcaram presença, são elas: o deputado estadual, André do Prado; a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli; e os prefeitos de Guararema, Zé Luiz, de Poá, Saulo Souza, e de Biritiba Mirim, Inho Taino. O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, não pôde estar presente e foi representado por Larissa Ashiuchi, ex-primeira-dama da cidade.