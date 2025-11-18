Suzano recebe caravana da Coca-Cola nesta sexta-feira

A caravana da Coca-Cola chega pela segunda vez seguida a Suzano nesta sexta-feira à noite (21/11) e promete iluminar, com cinco caminhões decorados, algumas das principais ruas em uma noite de emoção e união. O evento integra as atrações que a cidade prepara para a população neste fim de ano.

O percurso está previsto para começar às 21h30, com os caminhões partindo da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), na altura do Jardim Maneira, trazendo suas diferentes propostas, que incluirão “Carrossel iluminado”, “Papai Noel e Mamãe Noel”, “Presente Painel de LED”, “Bailarina” e “Lonas backlights iluminadas”.

Para a população acompanhar de perto essa grande atração, foi preparado um roteiro de 11,8 quilômetros, que envolverá o perímetro central, passará pelas principais vias e praças e terminará na rua Masanosuke Shibata, às 23 horas. Envolverá bairros como Jardim Maneira, Jardim Leymar, Jardim Natal, Jardim Nazaré, Vila Amorim e Vila Urupês, além do centro.

O itinerário ficou assim definido: rua Dr. Prudente de Moraes, avenida Brasília, rua Caboclos, rua Tokuzo Terazaki, rua Vereador Romeu Graciano, rua Gastão Vidigal, rua Dr. Prudente de Moraes, avenida Antônio Marques Figueira, avenida Paulo Portela, Praça Cidade das Flores, rua Baruel, rua Francisco Quadra Castro, rua General Francisco Glicério, Praça João Pessoa, rua Campos Sales, rua Benjamin Constant, rua Sete de Setembro, rua Nove de Julho, rua Quinze de Novembro, avenida Armando Salles de Oliveira e rua Masanosuke Shibata.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promoverá orientações aos motoristas sobre interdições momentâneas para a circulação dos caminhões da caravana, que será acompanhada por seis veículos batedores, sendo dois automóveis e quatro motocicletas.

A primeira-dama Déborah Raffoul Ishi convidou a população para participar desse grande momento. “Vai ser uma linda celebração para a cidade e as famílias suzanenses, que poderão prestigiar a passagem dos caminhões iluminados. Todos poderão se reunir ao longo das ruas por onde estará a caravana. Toda essa festa é dedicada à nossa população e integra as ações que tornarão este fim de ano ainda mais especial”, declarou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou a expectativa de receber o evento na cidade. “Não há dúvida de que a passagem da caravana deixará uma marca de alegria, encanto e emoção em nossa querida Suzano. A linda festa do ano passado mostrou como essa caravana impacta positivamente o município. Por isso, é motivo de muito orgulho saber que teremos mais uma oportunidade de desfrutar dessa grande atração”, ressaltou o chefe do Executivo.