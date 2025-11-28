Envie seu vídeo(11) 4745-6900
28/11/2025
Cidades

Suzano recebe 'Festival das Lanternas' no Templo Budista

Evento tem apoio da administrações municipal e federal. Será realizado das 11 às 21 horas. Terá pratos e bazares

28 novembro 2025 - 12h24Por Da Reportagem Local
Festival acontece no sábado e está na 7ª edição. Evento é tradicional em SuzanoFestival acontece no sábado e está na 7ª edição. Evento é tradicional em Suzano - (Foto: Carlos Magno Rodrigues)

Suzano recebe no próximo sábado (6) o 7º Festival das Lanternas, o Tyoutin Matsuri. O evento é promovido pelo Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji em prol da manutenção do histórico prédio, uma das principais estruturas da religião oriental. 

O evento tem apoio da administrações municipal e federal. 

Será realizado das 11 às 21 horas. Terá pratos e bazares típicos e programação musical. A entrada é gratuita.

Há mais de cinco décadas, o Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji faz parte da história de Suzano. 

Foi construído pelos associados e fundado pela família Nishioka, e ainda hoje é um ponto turístico tradicional da cidade. 

A construção também oferece traçados característicos, sem o uso de pregos em sua estrutura, e é considerado um patrimônio cultural, religioso, histórico, turístico e arquitetônico.

A festa contará com a presença de diversos grupos e artistas que devem se apresentar ao longo do dia.

Um dos momentos mais esperados é o acender das lanternas, que representa gratidão ao ano que se encerra e prosperidade para o novo ciclo que começa. O ato está previsto para acontecer no pôr do sol, após solenidade religiosa e o soar do sino. 

O evento também é motivo de orgulho para a cidade é uma grande oportunidade para reforçar os aspectos históricos e religiosos que tanto contribuíram para a identidade suzanense. O Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji está localizado na estrada dos Fernandes, 1.927, no Parque Santa Rosa.

Entidade destaca três projetos de resgate e tradição

Três projetos que foram desenvolvidos no decorrer deste exercício pela organização do Templo Jomyoji, local de constante aparição nas edições suzanenses, um patrimônio cultural, histórico, turístico e arquitetônico do município.

O primeiro foi o Roteiro do Patrimônio Cultural. Segundo a organização, o Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji criou artisticamente e desenvolveu roteiro com descrição, impresso em formato de folders para distribuição gratuita.

Existe um roteiro a ser seguido na visitação do templo Jomyoji, desde o lado correto para a entrada e saída do Templo, ritual que enriquece a experiência e torna a visitação completa pela área. “Essa é uma das principais formas de contextualizar o local, e a disseminação deste roteiro em formato de folders de forma artística e envolvente ampliou e potencializou a compreensão dos valores culturais que as tradições e rituais envolvidos”.

O templo citou ainda a criação artística com Nekotombo, 29 anos, artista plástico e a Designer Gráfica Silvia Kazue Mizobuti, 50 anos, publicitária. 

Outro projeto importante foi o subsídio para manutenção do templo. No projeto contemplado para subsidiar a manutenção e revitalização do Templo Jomyoji, realizamos nas medidas de acessibilidade a criação de um audioguia do trajeto e dos monumentos, com o objetivo de descrever o ambiente e peças em exibição, direcionar a pessoa com deficiência visual pelo percurso da exposição, trazendo texto curatorial, institucional e outras informações relevantes.

Os audioguias encontram-se nos maiores museus, como por exemplo o Louvre em Paris e Museu de Arte de São Paulo (MASP) e de forma inédita, a família Nishioka em parceria com o Coletivo Desvio Padrão e Rádio Granel, desenvolveram estudos históricos e culturais, visitas técnicas, sonorização in loco, textos narrativos e roteiros descritivos e de audiodescrição, gravação de narração, edição dos sons e masterização do audioguia, até enfim, disponibilizar através de acesso por QR Codes.

O terceiro projeto que é o Festival das Lanternas (leia matéria acima), em japonês traduzimos para “Tyoutin Matsuri”, foi criado em 2019 por voluntários suzanenses interessados em auxiliar o patrimônio cultural, histórico e arquitetônico, que é o Templo Nambei Shingonshu.

Deixe seu Comentário

