Suzano recebe prêmio do Conselho Regional de Odontologia por desempenho em Saúde Bucal no Estado

Suzano foi premiada na última sexta-feira (24/01) pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp) por ter um dos melhores desempenhos no ranking estadual em Saúde Bucal para municípios que têm entre 100 e 500 mil habitantes. A cidade obteve 95 pontos na classificação final, ficando em 4º lugar no Estado e em primeiro lugar no Alto Tietê. A cidade foi reconhecida pelas boas práticas nos quesitos Financiamento em Saúde, Controle Social, Política Municipal de Saúde Bucal, Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde, Saúde Bucal na Atenção Especializada e Hospitalar, Vigilância em Saúde e Promoção de Saúde, Qualificação da Força de Trabalho, Remuneração do Cirurgião Dentista e Educação Permanente para Profissionais de Saúde Bucal.

A cerimônia ocorreu no Expo Center Norte, na região norte da capital paulista, durante o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (Ciosp). A administração municipal foi representada pela diretora de Atenção à Saúde, Cintia Steffens Watanabe, pela coordenadora de Saúde Bucal do município, Edimara Chiasso, pelo cirurgião-dentista da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Natal, Adriano Kawasaki, pela técnica de Saúde Bucal, Maria Helena dos Reis Silva, e pela auxiliar de Saúde Bucal, Raquel de Jesus Oliveira.

Para atingir a nota suficiente para receber o prêmio, a cidade obteve análise satisfatória em critérios de avaliação que consideraram investimentos em serviços odontológicos, qualidade das ações de promoção de saúde bucal, infraestrutura e valorização profissional.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, parabenizou o setor de Saúde Bucal por esse reconhecimento. “Cumprimento toda a equipe da Atenção em Saúde que cuida das demandas odontológicas de nosso município. Sabemos da importância deste trabalho e da competência com que as ações vêm sendo desenvolvidas em nossa cidade, sob a condução da diretora Cintia Watanabe e da coordenadora Edimara Chiasso”, pontuou o titular da pasta.

O prefeito Pedro Ishi destacou a relevância desta premiação para atestar a qualidade do trabalho na cidade. “A excelência do nosso setor de Saúde Bucal pôde ser reconhecida pelo Crosp em meio a tantos outros municípios paulistas. Estamos entre os melhores do Estado em função do cumprimento de todos os requisitos avaliados, o que mostra que estamos no caminho certo, atendendo a população com o cuidado que se faz necessário”, ressaltou Ishi.