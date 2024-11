Suzano recebe técnicos da Prefeitura de Franca para apresentar inovações da gestão

As inovações promovidas pela Secretaria de Administração de Suzano, no período de 2017 a 2024, foram compartilhadas com técnicos da Prefeitura de Franca durante reunião conduzida pela titular da pasta, Cintia Lira, nesta segunda-feira (25/11), no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa. Os visitantes demonstraram interesse em conhecer a forma pela qual são conduzidos os processos relacionados à gestão da administração municipal e a digitalização implementada em 2018, que tem garantido mais agilidade, eficiência e economia de papel. Também participaram o secretário municipal de Governo, Alex Santos, e o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Itamar Viana.

Representando a Prefeitura de Franca, vieram para o encontro o diretor de Tecnologia da Informação (TI), Pedro Garcia; o diretor de Contabilidade, Lucas Moreli; o agente de Contratação, Cesar Carrijo; a escriturária Jocely Mendes; e Renato Almeida, do setor administrativo. Por parte da Prefeitura de Suzano, acompanharam a secretária Cintia na reunião o diretor do departamento de Gestão de Pessoas, André Amaral; o diretor de TI, Gerson Deliberato; e a assessora Alana Tavares.

Entre os números destacados, que atestam o modelo aplicado em Suzano, houve menção à redução de 47 toneladas de papel em seis anos, equivalente a 700 árvores, e aos 122 processos que passaram a tramitar de forma on-line, além da economia anual de R$ 1 milhão por parte da Secretaria Municipal de Educação, em razão da utilização do Diário de Classe Digital, assim como o estabelecimento do prontuário eletrônico dos 5,6 mil servidores municipais.

Conforme foi demonstrado, Suzano está colhendo os frutos do Governo Digital, que abriu caminho para o lançamento do Programa de Governança Digital e Gestão Sem Papel no ano de 2021, em parceria com a empresa Sonner, especializada em sistemas integrados para a gestão pública e de governos inteligentes. O objetivo desta iniciativa foi utilizar a tecnologia a favor da desburocratização, atuando na comunicação interna, no atendimento digital e nos processos administrativos, para garantir automatização de processos, otimização de recursos e certificação digital do município.

A partir da avaliação sistêmica, do mapeamento de processos e fluxos e da implantação do protocolo digital na prefeitura, houve modernização do atendimento ao suzanense com o Portal do Cidadão, disponível no site da prefeitura (suzano.sp.gov.br). Para acompanhamento dessas inovações, a prefeitura realizou outras parcerias ao longo deste período, com o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil ( Sicoob) e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que promoveram a capacitação de servidores.