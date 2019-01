Suzano receberá comitiva de Komatsu para aniversário de 70 anos do município

Suzano receberá uma comitiva de representantes da cidade-irmã japonesa de Komatsu para as comemorações dos 70 anos de emancipação político-administrativa do município em abril. A confirmação foi feita pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi a representantes de 16 entidades orientais durante encontro realizado na sede da Associação Cultural Suzanense – Bunkyo, na manhã desta quarta-feira (23), oportunidade em que também solicitou apoio na recepção dos visitantes.

Embora não haja uma data para a chegada da comitiva de Komatsu, a expectativa é de que ocorra na semana que antecede o dia do aniversário de Suzano, que é 2 de abril. É provável que seja formada uma comissão que atuará conjuntamente com a administração municipal para dar início aos preparativos do evento e definir outros detalhes das comemorações, que irão destacar, inclusive, a importância da influência nipônica na cultura e na economia da cidade.

“Queremos fazer uma grande recepção, pois há algum tempo representantes não vêm para cá. Nosso objetivo é que eles sintam que essa irmandade e essa interação, de quase cinco décadas, verdadeiramente existem na prática. Retomar o contato será bom para ambas as partes. Vamos mostrar nosso desenvolvimento e nossa hospitalidade. Será uma data muito importante para deixarmos marcada positivamente para sempre”, disse Ashiuchi aos integrantes de associações, de templos budistas e do Sindicato Rural de Suzano que estavam presentes no encontro desta quarta-feira.

O tratado de irmandade com Komatsu foi assinado em 11 de julho de 1972, durante o governo do ex-prefeito suzanense Pedro Miyahira. Desde então, houve várias visitas, de ambas as partes. A última vez que representantes estiveram em Suzano foi em 2012, mesmo ano em que uma pedra comemorativa foi assentada no Parque Rojo, na cidade japonesa, em celebração às quatro décadas do acordo. A prefeitura de lá, inclusive, já planeja um evento em 2022, quando do evento para comemoração de meio século deste tratado e da assinatura de sua renovação.

“Komatsu tem várias cidades-irmãs hoje, mas Suzano foi a primeira. Sem dúvida, esse tratado é algo fundamental para incentivar o intercâmbio cultural e o desenvolvimento econômico”, comentou o presidente do Bunkyo, Reinaldo Katsumata. Ele esteve na cidade japonesa em agosto de 2018 e aproveitou a ocasião para visitar o prefeito local, Shinji Wada.

Nas dependências da Prefeitura de Komatsu há uma ala exclusiva dedicada às cidades de vários lugares do mundo com quem tem relação de irmandade e amizade. No espaço reservado a Suzano, há vários itens dados de presente pelo município ao longo dos anos, como obras artísticas, e o tratado renovado em 2012.