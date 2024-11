Suzano reforça campanha 'Novembro Azul' com palestras e coleta de PSA

A Secretaria de Saúde de Suzano organizou uma programação de atividades para reforçar a campanha “Novembro Azul”, de combate ao câncer de próstata, em todos os 24 postos da rede municipal. Nas Unidades de Saúde da Família (USFs) serão promovidas orientações sobre aspectos relacionados à prevenção, enquanto nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) serão realizadas coletas por livre demanda de PSA, que na sigla em inglês significa “Antígeno Prostático Específico”, uma proteína encontrada no sangue e no sêmem que pode auxiliar no diagnóstico da doença.

As ações nas USFs serão iniciadas nesta quarta-feira (06/11), quando a equipe multidisciplinar do posto do Recanto São José (rua José da Encarnação, 18) receberá os moradores às 14 horas para uma apresentação sobre o tema. O mesmo ocorrerá na sexta-feira (08/11), às 8 horas, na unidade Marsal Lopes Rosa (rua Professor Jeremia, 456 - Vila Amorim).

Na próxima semana, as ações de prevenção, que incluem conversas e o compartilhamento de informações importantes sobre o câncer de próstata, ocorrerão na segunda-feira (11/11), às 14 horas, na USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva (rua Nicácio da Silva Bastos, 75 - Vila Fátima); na terça-feira (12/11), às 10 horas, na USF Jardim Europa (estrada Takashi Kobata, 1.608); na quarta-feira (13/11), às 8 horas, na USF Maria Inês Pinto dos Santos (rua Santo Antônio, 325 - Jardim Revista), e 9 horas na USF Onésia Benedita Miguel (rua Leonor Edmee de Castro, 205 - Jardim Suzanópolis); assim como na quinta-feira (14/11), às 14 horas, na USF Manuel Evangelista Oliveira (rua Turquia, 501 - Jardim São José).

A programação continua nas últimas semanas do mês com palestras sobre a doença no dia 21 (quinta-feira), às 9 horas, na USF Jardim do Lago (rua Deolinda Cardoso de Salles); no dia 25 (segunda-feira), às 9 horas, na USF Dr. Eduardo Nakamura (rua Mário Bochetti, 680 - Miguel Badra Baixo); no dia 26 (sexta-feira), às 9 horas na USF Maria José Lima Souza (rua das Bromélias, 11 - Jardim Ikeda); no dia 27 (quarta-feira), às 9h30, na USF Marcelino Maria Rodrigues (rua Antonio Inácio, 540 - Jardim Brasil); e no dia 29 (sexta-feira), às 9h30, na USF Antonio Marques de Carvalho (rua Pedro Felipe Reis do Nascimento, 225 - Jardim Maitê), onde também será ofertada a prática de auriculoterapia.

UBSs

Por sua vez, as UBSs promoverão um “Dia D” contra o câncer de próstata no dia 23 (sábado), onde haverá não só o exame de PSA em todos os postos, mas também diversas outras atividades específicas em cada uma das unidades.

As ações vão ocorrer das 8 às 16 horas, sendo que a coleta de PSA será ofertada das 8 horas ao meio-dia. Após esse horário, será possível fazer o pedido para a coleta de rotina desse exame. Vale lembrar que, além do “Dia D”, o exame de PSA pode ser feito durante todo o mês nas unidades.

A UBS Jardim Monte Cristo (rua Cachoeira, s/n°) disponibilizará testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), auriculoterapia, acolhimento em Psicologia e triagem em Odontologia. Na UBS Antonio Augusto Nunes (rua Dr. Adhemar Prudente de Moraes, 2. 719 - Jardim Natal), haverá uma dinâmica com bexigas para incentivar perguntas e respostas sobre a saúde do homem. Na UBS Dr. Isack Oguime (rua Dr. Adhemar Pereira de Barros, 147 - Parque Maria Helena), serão proporcionados serviços de aferição de pressão e glicose, teste rápido de ISTs, acolhimento em Saúde Mental e avaliação odontológica.

Ainda no dia 23 estão previstas ações na UBS Esthelina Maria Barbosa (rua Maria do Carmo Borges Lingeard, 125 - Miguel Badra Alto), com escuta em Saúde Mental para os homens que estão na fila de espera da Psicologia, oferta de vacinas, planejamento familiar e prática de exercícios. Na UBS Edson Samio Kimura (rua Sebastian Rossel Garcia, 40 - Tabamarajoara), haverá aferição de pressão e glicemia, auriculoterapia, avaliação odontológica e teste rápido de ISTs. Na UBS José Mariano S. Coutinho Júnior (rua Assembléia de Deus, 479 - Jardim Colorado), serão oferecidos os mesmos serviços, com exceção de auriculoterapia.

Seguindo a programação deste “Dia D”, o posto Prefeito Alberto Nunes Martins, o CSII (avenida Paulo Portela, 205 – Jardim Paulista) realizará consultas médicas agendadas e a UBS Maria de Lourdes Cardozo Mathias (avenida Leonardo Pinto Mendonça, 325 - Jardim Vitória) garantirá oferta de vacinas e avaliação odontológica. Na UBS Octacilio de Carvalho Schiavi (rua Presbítero de Oliveira, 35 - Jardim Dona Benta), ocorrerá teste rápido de ISTs, consulta médica agendada, avaliação odontológica e acolhimento em Saúde Mental. Por fim, no posto de Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 137), acontecerão avaliações odontológicas e nutricionais, além de consultas médicas agendadas; e no posto do Jardim Casa Branca (rua Getúlio Moreira de Souza, 837) serão prestados serviços de aferição de pressão e glicemia, planejamento familiar e avaliação fonoaudiológica.

O secretário Diego Ferreira destacou a importância das informações adequadas e dos exames indicados, para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. “A campanha é muito importante para reforçarmos as ações de prevenção nos postos da rede municipal. Toda a programação foi pensada pelas equipes da Atenção Básica justamente para intensificar os cuidados com a saúde do homem. É fundamental que os moradores compareçam às unidades para receber as instruções e realizar os procedimentos que são necessários”, ressaltou o chefe da pasta.