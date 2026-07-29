Caminhão tem falha nos freios e tomba na Mogi-Bertioga

Um caminhão apresentou falha mecânica no sistema de freios e tombou, na manhã desta quarta-feira (29), na altura do km 82,4 da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098). Havia duas pessoas dentro do veículo, mas elas não ficaram feridas.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), condutor perdeu o controle do veículo após a pane, o que fez com que o caminhão caísse sobre a barreira rígida de concreto até a chegada das equipes de atendimento.

A Concessionária Novo Litoral (CNL) informou que um trecho da faixa 2 está temporariamente interditado, com tráfego fluindo pela faixa 1, sentido norte, para limpeza do local. O atendimento segue sendo realizado pelas equipes da CNL.