Encontro de lideranças reúne Ashiuchi, André do Prado e Marcio Alvino em Suzano

O município de Suzano recebeu, na noite desta terça-feira (28/07), um grande encontro de lideranças que reuniu mais de 1 mil participantes. A atividade, sediada no Bunkyo Suzano, contou com a presença do ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e pré-candidato ao Senado, André do Prado, e do deputado federal e pré-candidato à reeleição, Marcio Alvino.

Também participaram do encontro o prefeito Pedro Ishi, o vice-prefeito Said Raful, vereadores, secretários municipais, membros de associações e lideranças comunitárias que reforçaram o compromisso com o futuro da cidade e da região.

A abertura foi conduzida pela presidente do PL de Suzano, Larissa Ashiuchi, que ressaltou a importância da união das lideranças e do fortalecimento do grupo político para dar continuidade ao desenvolvimento de Suzano e do Alto Tietê. Na sequência, o prefeito Pedro Ishi destacou a necessidade de ampliar a representatividade regional nas diferentes esferas de governo.

Marcio Alvino ressaltou sua proximidade com os municípios e elogiou a trajetória de Ashiuchi, lembrando sua atuação como prefeito e secretário na cidade de São Paulo. “Rodrigo foi testado e aprovado em mais de uma oportunidade. É uma liderança preparada, comprometida e que conhece as necessidades da nossa população. Agradeço o carinho e a confiança de todos que acreditam na nossa parceira”, afirmou.

Por sua vez, André do Prado destacou que este foi o primeiro compromisso público após a homologação de sua candidatura ao Senado, ocorrida durante a convenção do Partido Liberal no último sábado. O parlamentar enalteceu os resultados alcançados por Rodrigo e Larissa Ashiuchi em Suzano e reforçou a importância da continuidade desse projeto político. “Competência e força política não faltam ao Rodrigo. Agradeço o reconhecimento de todos que confiam em nossa caminhada. Queremos levar a experiência dos municípios ao Senado e defender as pautas que fazem diferença para São Paulo e para o Alto Tietê”, declarou.

Encerrando o encontro, Rodrigo Ashiuchi relembrou as principais conquistas de sua gestão e destacou que o maior legado foi devolver o orgulho aos suzanenses. Também citou investimentos estruturantes, como a nova avenida Roberto Simonsen, a Fatec e outras obras em andamento, defendendo a continuidade do desenvolvimento regional. “Sempre tive ao meu lado André do Prado e Marcio Alvino. Hoje temos a oportunidade de fortalecer ainda mais essa união. Meu agradecimento a cada liderança e a todos que acreditam no nosso trabalho e caminham conosco nessa missão”, finalizou.

