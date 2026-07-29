'Anjo Forasteiro' será uma nova obra cinematográfica em Suzano

Suzano contará com mais uma nova obra cinematográfica. O título ‘Anjo Forasteiro’ terá o início de suas filmagens no dia 10 de agosto e deverá ir ao ar entre fevereiro e março de 2027, segundo o diretor e produtor do filme, Janderson Rodrigues.



A obra é uma trama histórica, que retrata a vida de uma família refugiada da Guerra dos Emboabas, em meados dos anos 1700. Débora Munhys, uma grande atriz nacional, representa a personagem principal, D’Anna, mulher solteira, que teve seu marido morto na guerra e fugiu para a mata com seu filho, e vive com a companhia de um índio local.



O elenco também conta com a figura nacional do cinema, Victor Wagner Araújo, que representará um português chamado Martins. Segundo Janderson, Martins será um anjo na vida de D’Anna, trazendo mantimentos para a família que morava em meio à mata.



O projeto é completamente custeado pela empresa Wagner Walker e será apresentado ao município de Suzano de forma gratuita de antemão, com convite às autoridades, para apresentar as possibilidades culturais que a cidade contém.



“Existem diversos projetos realizados no município. Um exemplo é a obra ‘A Árvore que Chorava Sangue’, produzida por mim. Através da minha produtora, que está sediada em Suzano há mais de 13 anos (Estrada Films), já realizei dezenas de produções na região. Três delas estão disponíveis mundialmente através da Amazon”, disse Janderson.



“Nossa expectativa é de uma circulação nacional e internacional, principalmente por conter astros do cinema brasileiro em nosso elenco”, finalizou.