Suzano se destaca em rankings nacionais ao longo do ano

Às vésperas de sediar o evento “Suzano do Amanhã + 5”, que discutirá em 7 e 8 de agosto o desenvolvimento do município nos últimos cinco anos, visando a projeção para as próximas décadas, a cidade celebra as conquistas que têm confirmado a evolução de seus índices sociais, econômicos e ambientais. O trabalho promovido pela administração municipal tem colocado Suzano como referência em rankings nacionais e as marcas expressivas fazem com que o município consiga superar grandes capitais brasileiras.

Prova disso é que Suzano voltou a ser, em parceria com Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), destaque neste ano no levantamento nacional “Ranking do Saneamento”, promovido pelo Instituto Trata Brasil. Nesta edição, o município avançou uma posição e apresenta o 13º melhor saneamento do País, se mantendo na liderança regional e única cidade do Alto Tietê a configurar entre as 20 primeiras.

Por conta do estímulo à atividade econômica, em uma análise nacional, Suzano ficou na 59ª colocação do atual Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) em parceria com a organização Endeavor, avançando 17 posições em relação ao ano anterior. O estudo leva em consideração o avanço em sete áreas determinantes: Ambiente Regulatório, Infraestrutura, Mercado, Acesso à Capital, Inovação, Capital Humano e Cultura Empreendedora.

Já no “Ranking Cidades Amigas da Internet”, o município se encontra na 42ª posição. O estudo analisa as condições para a implementação e uso dos serviços via web no País. A iniciativa é organizada pela Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel), pela Conexis Brasil Digital e pela Teleco Comunicações, com previsão de nova atualização para novembro.

Anos anteriores

Em 2022, Suzano ganhou o selo Connected Smart Cities, que é uma ferramenta de incentivo ao desenvolvimento e reconhecimento das boas práticas em cidades inteligentes. A iniciativa, promovida pela Plataforma Connected Smart Cities em parceria com a Spin (Soluções Públicas Inteligentes) e a Urban Systems, avalia as ações e o nível de envolvimento dos municípios, além de observar o “Ranking Connected Smart Cities”, em que Suzano ocupa a 86ª posição no Brasil. Esta foi a primeira vez que o município figurou entre os cem mais inteligentes e conectados, ocupando ainda a 50ª posição da região Sudeste.

Ainda em 2022, o levantamento “Desafios da Gestão Municipal 2020”, elaborado pela consultoria Macroplan, destacou Suzano como a quinta cidade brasileira que mais avançou na última década. O município ganhou dez posições no ranking em um ano. A Educação foi o grande destaque, alcançando a 23ª colocação nacional do estudo, que avaliou os serviços essenciais de municípios com população superior a 273 mil habitantes.

Destaque em 2021

O ano de 2021 terminou com Suzano se destacando em pelo menos sete rankings oficiais voltados a diferentes áreas da administração pública. Ao longo deste período, o município foi referência citada no ICE, no Desafios da Gestão Municipal (DGM), na análise de Capacidade de Pagamento (Capag), no “Ranking do Saneamento”, no “Ranking de Competitividade dos Municípios”, no “Ranking Cidades Amigas da Internet” e no “Ranking de Execução Orçamentária”.

Logo em janeiro, Suzano apareceu pela primeira vez no ranking geral do ICE. O levantamento nacional, desenvolvido pela Enap em parceria com a organização Endeavor, incluiu o município na 32ª posição. No mês seguinte, a cidade marcou presença pelo segundo ano consecutivo no DGM, estando entre os cinco municípios que mais avançaram no País.

De acordo com a análise, Suzano subiu 25 degraus na década e duas colocações em comparação ao ano anterior, e alcançando a 27ª posição nacional. Já em abril, pelo terceiro ano seguido, Suzano alcançou a nota máxima na análise de Capacidade de Pagamento, promovida pela Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Economia.

Na oportunidade, o município conseguiu a classificação “A”, repetindo em 2020 o feito verificado também nos anos de 2019 e 2018, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

No mesmo mês, o “Ranking do Saneamento 2021”, elaborado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a consultoria GO Associados, apontou Suzano com o 10º melhor Saneamento Básico do País, considerando as cem maiores cidades brasileiras. De 0 a 10, a nota conferida ao serviço oferecido aos moradores suzanenses é 8,65, conforme os parâmetros analisados. O município ainda possui o melhor saneamento do Alto Tietê e é o 6º melhor do Estado. Em relação ao ano anterior, quando ocupava a 15ª colocação no ranking, a cidade avançou cinco posições. Já em 2019, o município estava em 22º lugar.

Em novembro, foi a vez do “Ranking de Competitividade dos Municípios” apontar o território suzanense como aquele que mais avançou em um ano no Alto Tietê, alcançando cinco novas posições. O levantamento elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) analisa 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos dispostos em instituições, sociedade e economia.

No último mês do ano, Suzano seguiu se destacando com presença no “Ranking Cidades Amigas da Internet 2021”, organizado pela Abrintel, pela Conexis Brasil Digital e pela Teleco Comunicações. O levantamento incluiu Suzano na 8ª posição nacional, sendo a melhor colocação na história, graças às práticas implementadas para aprovação de projetos e avanços tecnológicos. A posição ainda garantiu a liderança da cidade em âmbito regional, estando também à frente de capitais como Rio de Janeiro (17º), Belo Horizonte (23º) e São Paulo (24º).

O município ainda se apresentou na primeira posição do ranking de “Execução Orçamentária” previsto em análise do Núcleo de Estudos das Cidades (NEC), formado pela Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec). O levantamento, que considerou 41 cidades paulistas com mais de 200 mil habitantes no período de 2018 a 2020, colocou o município na primeira posição, com nota 10 e superávit em 9,52% da receita.

Por fim, em 2020, o governo do Estado de São Paulo divulgou o ranking do “Programa Município Verde Azul”, que verifica e apoia a gestão ambiental dos 645 municípios paulistas. Um dos principais destaques em ascensão foi Suzano, que subiu 260 posições no ranking, um avanço de 512%. A cidade, até então, figurava na 448ª colocação, com um total de 7,9 pontos na gestão ambiental, o que a colocava na faixa “Ruim”.

Com o resultado da gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, 48,39 pontos, Suzano foi para o 188º lugar, passando a figurar com a qualificação “Bom”, compreendida entre 40 e 59 pontos, se credenciando como um dos municípios que trabalham ativamente na gestão e na defesa do meio ambiente.

Para Ashiuchi, os resultados são fruto dos recentes avanços promovidos pela gestão municipal. “Nesses últimos anos alcançamos marcas nunca antes observadas. Os números são decorrência de um amplo trabalho, com diversas frentes de atuação para o desenvolvimento da cidade, o resgate do orgulho suzanense e a melhoria na qualidade de nossas famílias. Esses são os principais objetivos que nos movem para frente”, definiu o chefe do Poder Executivo municipal.